Ypsilon nove dobe je nared

Razkrili so ga sicer že prej, te dni pa je Lancia še uradno predstavila dolgo pričakovani novi model lancia ypsilon. Na pogled nadvse elegantni avtomobil bo imel najprej povsem električni, nato pa tudi hibridni pogon.

Znamka ima trenutno v ponudbi dosedanji model ypsilon, predstavljen že močno oddaljenega leta 2011, prodajajo ga po nekaj prenovah le v Italiji, niti ne slabo, 45 tisoč primerkov na leto.

Zdaj je pač že skrajni čas za popolnoma novo poglavje. Peta generacija ypsilona je pripravljena na skupni osnovi za manjše avtomobile skupine Stellantis, katere del je Fiat in z njim Lancia. Ta zasnova omogoča tako električni kot termični pogon. Novo generacijo bodo začeli izdelovati aprila, najprej kot povsem električni avtomobil in nato še kot bencinski hibrid, kar je posebej pomembno prav za domači, italijanski trg, kjer se električna mobilnost le počasi uveljavlja.

Pripravljena je na skupni manjši platformi skupine Stellantis. FOTO: Lancia

V električni izvedbi ima nova lancia Y motor z močjo 115 kW in baterijo z zmogljivostjo 51 kWh, uradna tovarniška poraba je 14 kWh. Sposobna naj bi bila zelo hitrega polnjenja, od 20 do 80 odstotkov napolnjenosti v slabe pol ure. Pogon je sicer enak kot pri električnih izvedenkah ravno prenovljenih modelov opel corsa in peugeot 208.

Lancia ypsilon je po novem dolga 408 centimetrov, precej je zrasla glede na dosedanji model, a ji morda še lahko rečemo manjša prestižna kombilimuzina. Zelo šik deluje tako spredaj kot zadaj, kjer izstopajo povsem okrogle luči v slogu nekdanjega slovitega športnega modela stratos. Naj omenimo, da bo prihodnje leto nared še bolj športna izvedba.

Zadnje luči v slogu nekdanjega modela stratos FOTO: Lancia

Mizica pod armaturno ploščo FOTO: Lancia

Kot je na predstavitvi v pohištvenem salonu Cassina v Milanu dejal prvi mož znamke, je to začetnica nove dobe Lancie, sledila ji bosta še modela gamma in delta čez dve oziroma štiri leta. Najprej bodo novega ypsilona tržili v posebej »naličeni« omejeni izdaji cassina, in sicer 1906 primerkov – leta 1906 je namreč Vincenzo Lancia začel izdelovati svoje avtomobile. Ta ima v kabini izbrane materiale, kot je žamet, po fotografijah sodeč izstopa okrogla mizica pod sredinskim delom armaturne plošče.

Lancia ypsilon cassina bo v Italiji stala 40 tisoč evrov, kasneje bo v bolj običajnih izvedbah le morala biti cenejša. Medtem ko je dosedanji model nastajal na Poljskem, bodo novega izdelovali v tovarni Stellantisa (PSA) v Zaragozi v Španiji. Tokrat lancie ne bodo prodajali samo v Italiji, za zdaj je znano, da bo postopoma pripeljala na največje zahodnoevropske trge, videli bomo, ali tudi k nam. Včasih so lancie pri nas seveda tržili, in sicer Avto Triglav, odkar so prodajo omejili na Italijo, pa ta ni bil več zastopnik znamke. Tako za zdaj prodaja novega ypsilona pri njih ni predvidena.