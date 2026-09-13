Z električnim polom se vračajo h koreninam Volkswagna

Novi električni polo je v Sloveniji. Pri Volkswagnu pravijo, da so ga ljudje dobro sprejeli, a je pri nas zaradi odprave subvencij o prodajnih načrtih težko govoriti. Do konca leta kljub vsemu pričakujejo, da bodo prodali sto vozil, prihodnje leto petsto. Več o novem polu je povedal Kai Grünitz, član Volkswagnove uprave, odgovoren za tehnični razvoj. Pogovarjali smo se na mednarodni predstavitvi na Dunaju. Kako pomemben je za Volkswagen električni polo? Električni polo pomeni vrnitev k vsem prednostim Volkswagna. Želeli smo vozilo, katerega cena se začne pri 25.000 evrih in je enostavno za upravljanje, enako kot polo z motorjem na notranje zgorevanje. Pozorno smo prisluhnili našim strankam, ki so prehajale z modela ID.3, pri katerem​ je bilo veliko prostora za izboljšave. Zdaj na trg ...