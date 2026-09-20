Z epiqom je Škoda še bolj naelektrena

Škoda že doslej ni bila brez električnih avtomobilov. Najprej je bil enyaq, ki je bil že večkrat prenovljen, pa potem kompaktnejši elroq, zdaj sta na vrsti še dva, vsak na svojem koncu, doslej največji peaq in najmanjši epiq. Zadnji je tokrat naša tema. Vsekakor je epiq tisti model, ki naj češko znamko pelje v poudarjeno množično električnost.

Čeprav je epiq član nove družine manjših električnih avtomobilov koncerna Volkswagen, ga z njimi le ni mogoče zamešati. Z lučmi v obliki črke T, pa masko, ki z režami, vgrajenimi v odbijače, malce spominja na jeepa, izstopa napis znamke Škoda na širokem zadnjem stebričku. Hišna marketinška oznaka sicer tej oblikovni smeri namenja angleški izraz modern solid.

Epiq je neke vrste križanec, pa naj bo ta karoserijska oznaka še tako obrabljena. V dolžino meri 417 centimetrov in je nekoliko privzdignjen od tal. Pri Škodi radi povedo, da je epiq krajši od bencinskega kamiqa, a da ima daljše medosje in znotraj ob višjem sedenju tudi več prostora. Res je prostoren avtomobil za svoje mere, še posebej v dobro prilagodljivem prtljažniku, ki z dvojnim dnom sprejme 475 litrov tovora. Spredaj je udobno, za dva (ne tri) tudi zadaj, kjer pa so noge le malce bolj pokrčene. Pravzaprav je po gabaritih podoben še enemu koncernskemu elektromodelu, volkswagnu ID.cross, ki pride na trg nekaj kasneje; nenazadnje bodo oba skupaj izdelovali v tovarni Navarra v Pamploni v Španiji.

Za volanom je kar nekaj stikal, a slog ni enak tistemu v polu ID. FOTO: Gašper Boncelj

Epiq za volanom ne prinaša razburljivosti, a to ni nujno slabo. Dvokraki volanski obroč je razmeroma velik, na njem je precej gumbov, ob njem je ročica za vozne programe, tudi pod sredinskim zaslonom je nekaj stikal, nekaj upravljanja pa je vendarle še na poteg ali dotik s prstom, tudi ni kake možnosti klasičnih prikazov iz pola ID. Uporabljeni materiali dajejo dokaj dober vtis.

Epiq ne bi bil škoda, če ne bi imel nekaj znanih praktičnih rešitev, kot sta dežnik v vratih in torba za kabel na zadnjem delu naslonjala druge klopi. Po svoje vprašljivo je, da bodo dodaten odlagalni prostor pod motornim pokrovom ponujali le kot dodatek, in še to kasneje.

Galerija stikal pod sredinskim zaslonom FOTO: Gašper Boncelj

Tudi epiq ima nekatere znane praktične rešitve. FOTO: Gašper Boncelj

Pod motornim pokrovom je električni pogon v treh izvedbah moči, 85, 99 in 155 kW. Za prvi dve električno energijo zagotavlja baterija s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP) z zmogljivostjo 37 kWh, za najmočnejšega baterija s katodo iz nikelj-kobaltovega oksida (NMC) in s 52 kWh. Avtomobil je tako kot še več sorodnikov izveden na konstrukcijski osnovi MEB+, ki med drugim prinaša vgradnjo baterijskih celic neposredno v karoserijo. Mala baterija se z enosmernim tokom najhitreje polni z močjo 50 kW, večja pa z 90 oziroma 105 kW.

Z močnejšim pogonom in veliko baterijo smo epiqa tudi vozili na prvih kilometrih, poraba je odvisno od načina vožnje in tipa ceste po računalniku znašala od 12 do 15 kWh/100 km. Ob tem se postavlja vprašanje, ali ni to lahko že kar prvi, ne drugi avto v gospodinjstvu.

Dvojno dno prtljažnika za vsega skupaj 475 litrov tovora. Foto FOTO: Gašper Boncelj

Prtljažnik je lahko urejen tako ali drugače. FOTO: Gašper Boncelj

Epiq je pri vožnji izrazito nezahteven avtomobil; ne potrebujemo skoraj nobenega privajanja. Volanski mehanizem je korekten, vodljivost prav tako. Podvozje, ki ga sestavljajo sprednji macphersonovi vzmetni nogi in zadnja poltoga prema, se je zdelo po Škodino udobno, toda na avstrijskih in nemških cestah je bila zelo dobra asfaltna podlaga, brez lukenj.

Epiq ima sprednji pogon v treh izvedbah moči. FOTO: Gašper Boncelj

Škoda epiq pri nas stane od 27 do 36 tisočakov, cenovni razpon je kar velik. Model je že na voljo v močnejši izvedbi, vstopni epiq z manjšo baterijo k nam pripelje konec leta.

Nastavki za različne namene na sredinski konzoli FOTO: Gašper Boncelj

Nastavki za različne namene na sredinski konzoli FOTO: Gašper Boncelj

V omenjenem cenovnem okviru najdemo tudi dosedanji nekaj večji e-model elroq, ki ima zadnji pogon in prostorsko ni tako izkoriščen. Se je pa doslej zelo dobro prodajal, tako pri nas kot v Nemčiji, na primer, kjer je v vrhu najbolje prodajanih električnih avtomobilov. Zanimivo bo opazovati, kakšna bo tekma med njima, če sploh bo. Sicer pa pri Škodi epiqove tekmece vidijo drugje, to so denimo renault 4, fiat grande panda, kia EV2, tudi prihajajoči ioniq 2, leapmotor B03 in MG2.