Z varno vožnjo do novih pnevmatik

Pot v službo je vsak dan enaka, razmere na njej pa se jeseni hitro spreminjajo. Zjutraj nas na cesti pričakajo megla, mokro vozišče in slabša vidljivost, ob nizkih temperaturah tudi nevarnost poledice. Na cesti, ki jo sicer dobro poznamo, zato ne moremo vedno voziti tako, kot smo bili vajeni še pred nekaj tedni.

Priprava na zimsko vožnjo se začne, še preden zapade prvi sneg. Poleg pregleda avtomobila in pravočasne menjave pnevmatik pomaga tudi nekaj načrtovanja. Pred odhodom preverimo stanje na cestah in si za pot pustimo dovolj časa, med vožnjo pa ohranjamo primerno varnostno razdaljo in hitrost prilagajamo razmeram, zlasti pred ovinki.

Pnevmatike preglejte, še preden jih potrebujete

Pnevmatike za zimske razmere morajo imeti najmanj tri milimetre globok profil. FOTO: Depositphotos

Posamezna pnevmatika se ceste dotika na površini, veliki približno za dlan. Na teh štirih malih površinah avtomobil prenaša sile pri pospeševanju, zaviranju in zavijanju, zato si pnevmatike pred zimo zaslužijo temeljit pregled.

Pred menjavo pnevmatik se prepričajte, da so zimske pnevmatike, ki ste jih spomladi pospravili, primerne za novo sezono. Preverite globino profila, morebitne poškodbe in znake dotrajanosti. Tudi pnevmatika, s katero niste prevozili veliko kilometrov, se stara, zato sama globina žlebov še ne pove vsega o njenem stanju. Če o ustreznosti dvomite, naj jo pregleda strokovnjak.

Pozornost namenite tudi tlaku. Preverjajte ga pri hladnih pnevmatikah in upoštevajte vrednosti, ki jih predpisuje proizvajalec vozila. Podatek običajno najdete na nosilcu vrat ali na notranji strani lopute rezervoarja za gorivo. Tlak v pnevmatikah preverite tudi med letom, ne le ob menjavi.

Pri izbiri novih pnevmatik si lahko pomagate s primerjalnimi testi za ustrezno dimenzijo. Poleg vožnje po snegu je pomembno, kako se pnevmatika obnese na mokri in suhi cesti, saj zimske poti vključujejo različne razmere. AMZS na svojih testih preverja prav te razlike, ki jih iz samega videza pnevmatike ne moremo razbrati.

Poskrbite, da boste dobro videli na cesto

Dobri brisalci in čista stekla pomagajo, da tudi v dežju pravočasno opazimo, kaj se dogaja na cesti. FOTO: Depositphotos

Ob menjavi pnevmatik preverite še brisalce, delovanje luči in zalogo tekočine za umivanje stekel, primerne za nizke temperature. Brisalci, ki za seboj puščajo proge, lahko v dežju dodatno otežijo pogled na cesto. Preverite tudi akumulator, zlasti če avtomobil zjutraj težje vžge. Pri hladilni tekočini pa preverite, ali zagotavlja zaščito pred zmrzovanjem vsaj do –25 °C.

Za čiščenje stekel in ogledal si zjutraj vzemite nekaj dodatnih minut, da se boste lahko na pot odpravili brez hitenja. Pred daljšo vožnjo preverite še vremensko napoved in stanje na cestah ter po potrebi prilagodite čas odhoda. Poleg strgala za led in metlice za sneg v avto spravite še par toplih rokavic in odejo. Če boste zaradi okvare morali čakati na pomoč, vam bo oboje prišlo prav.

Vozite z večjo varnostno razdaljo

Pri večji varnostni razdalji imamo več časa za odziv. FOTO: Depositphotos

Poleg tega, da poskrbimo za avto, je dobro pogledati tudi, kako vozimo. Zadostna varnostna razdalja in spremljanje dogajanja v prometu omogočata, da hitrost zmanjšujemo pravočasno in postopno. Če opazimo, da se kolona pred nami ustavlja, popustimo stopalko za plin, namesto da bi se približali vozilu pred seboj in šele nato močno zavirali.

Še posebej previdno vozite čez mostove, skozi gozd in po odsekih, izpostavljenih močnemu vetru. Tam vas lahko zaradi vlage in mraza pričakajo slabše razmere kot na preostalem delu poti.

Pred zimo je zato koristno razmisliti tudi o navadah za volanom. Ali zaviramo pozno? Pospešujemo sunkovito? V ovinke pripeljemo hitreje, kot bi bilo smiselno? Na znanih poteh takšnih ravnanj morda niti ne opazimo, ker smo jih ponavljali že tolikokrat.

Pri tem lahko pomaga brezplačna aplikacija DRAJV, ki omogoča spremljanje in analizo voženj. Pri ocenjevanju med drugim upošteva pospeševanje, zaviranje, sile v ovinkih in premikanje oziroma uporabo telefona med vožnjo. Tako dobimo konkretnejši vpogled v ravnanja, ki jim lahko ob naslednji poti namenimo več pozornosti. Aplikacijo pripravimo pred odhodom, rezultate pa preglejmo po končani vožnji.

Z varnimi kilometri tudi v žreb za nove pnevmatike

DRAJV je brezplačna mobilna aplikacija, s katero lahko analizirate svoje vožnje, spremljate in izboljšujete vozne navade, poleg tega pa prihranite pri avtomobilskih zavarovanjih. FOTO: Depositphotos

Dodaten razlog za spremljanje voznih navad je nagradna igra Zavarovalnice Triglav »Z Drajvom do novih pnevmatik«, ki poteka od 10. septembra do 15. oktobra 2026. Za sodelovanje je treba v tem obdobju z aplikacijo posneti vsaj 100 varnih kilometrov s skupno oceno 90 točk ali več.

V žrebanju bodo podelili deset darilnih bonov po 300 evrov za Center mobilnosti Špan. Nagrajenci jih lahko uporabijo za nakup pnevmatik ali drugih izdelkov in storitev iz ponudbe centra, veljajo pa eno leto od izdaje. Ob upoštevanju pravil lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, tudi če niso zavarovanci Zavarovalnice Triglav. Žrebanje bo 16. oktobra 2026, nagrajenci pa bodo prejeli obvestilo v aplikaciji in po elektronski pošti.

Varne kilometre lahko zbirate na svojih običajnih poteh, ob tem pa preverite, kaj bi pri vožnji lahko izboljšali. Če pravočasno poskrbimo za pnevmatike in vozimo bolj umirjeno, bomo tudi na zimske ceste bolje pripravljeni.

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Naj vas na vaših poteh spremlja DRAJV. Vozite varno in sodelujte v nagradni igri za nove pnevmatike

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