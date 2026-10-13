Za najmanjši ioniq kliči številko 3

Hyundai je nekoč z imenom ioniq začel drugače, to je bil avtomobil z različnimi pogoni, tudi električnim. Ioniqi so že nekaj časa le povsem električni avtomobili. Doslej najmanjši med njim ima oznako ioniq 3. Je izdelek, ki ga na cesti ne bo mogoče zgrešiti.
Ioniq 3 je dolg 415 centimetrov, s svojo zunanjostjo jasno izstopa v zdaj že kar veliki druščini majhnih električnih avtomobilov. Kot da bi pripeljal od nekod drugod. Elegantno je zaobljen, na sredini prtljažnega okna ima zanimiv spojler, vse to mu prinaša dobro aerodinamiko in količnik zračnega upora 0,263.
V petvratno kombilimuzino vstopimo tako, da sežemo za kljuko, ki v nasprotju s tekmeci ni potopna. Tako kot Hyundai zna presenetiti s svojskimi zunanjimi linijami, je tudi znotraj drugačen, kot smo bili pri hyundaiih vajeni doslej. Za volanom je na armaturni plošči le prikazovalnik osnovnih potovalnih podatkov, glavnina informacij se skriva v (pre?)velikem sredinskem zaslonu, na katerem je leva polovica namenjena vozniškim funkcijam, desna pa infozabavi. Spodaj so vendarle gumbi in kolesca. Izvedba je spredaj kvalitetna, volan je obdan z mehkim usnjem. Pogled nazaj vstran je zaradi atraktivne linije pač okrnjen.
Zadaj je prav tako kar prostorno, še bolj pa izstopa prtljažnik, ki skupaj z globokim dvojnim dnom sprejme 450 litrov prtljage.
Polnita se lahko bateriji počasneje ali hitreje na izmeničnem ali enosmernem toku, v prvem primeru je mogoče dokupiti adapter za 22-kilovatno polnjenje.
Ioniq 3 stane najmanj 30 in največ 40 tisoč evrov. Težko je predvideti prodajne načrte, sploh zdaj, ko ni več subvencij za električne avtomobile. Po drugi strani ioniq 3 morda ni model, ki bi meril na kupce, pri katerih je nizka cena edini nakupni element. Kakorkoli, v polnem prodajnem letu naj bi imeli pri nas na voljo kakih 200 vozil. Hyundai se sicer na globalni ravni podaja v močno modelsko ofenzivo, do leta 2030 naj bi v Evropi predstavili 40 novih ali prenovljenih modelov. Ioniq 3 je prvi med njimi.
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