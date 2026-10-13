Za najmanjši ioniq kliči številko 3

Hyundai je nekoč z imenom ioniq začel drugače, to je bil avtomobil z različnimi pogoni, tudi električnim. Ioniqi so že nekaj časa le povsem električni avtomobili. Doslej najmanjši med njim ima oznako ioniq 3. Je izdelek, ki ga na cesti ne bo mogoče zgrešiti.

Ioniq 3 je dolg 415 centimetrov, s svojo zunanjostjo jasno izstopa v zdaj že kar veliki druščini majhnih električnih avtomobilov. Kot da bi pripeljal od nekod drugod. Elegantno je zaobljen, na sredini prtljažnega okna ima zanimiv spojler, vse to mu prinaša dobro aerodinamiko in količnik zračnega upora 0,263.

Notranjost je tudi drugačna kot v dosedanjih hyundaiih. FOTO: Gašper Boncelj

V petvratno kombilimuzino vstopimo tako, da sežemo za kljuko, ki v nasprotju s tekmeci ni potopna. Tako kot Hyundai zna presenetiti s svojskimi zunanjimi linijami, je tudi znotraj drugačen, kot smo bili pri hyundaiih vajeni doslej. Za volanom je na armaturni plošči le prikazovalnik osnovnih potovalnih podatkov, glavnina informacij se skriva v (pre?)velikem sredinskem zaslonu, na katerem je leva polovica namenjena vozniškim funkcijam, desna pa infozabavi. Spodaj so vendarle gumbi in kolesca. Izvedba je spredaj kvalitetna, volan je obdan z mehkim usnjem. Pogled nazaj vstran je zaradi atraktivne linije pač okrnjen.

Zadaj je prav tako kar prostorno, še bolj pa izstopa prtljažnik, ki skupaj z globokim dvojnim dnom sprejme 450 litrov prtljage.

Mali prikazovalnik na vrhu armaturne plošče FOTO: Gašper Boncelj

Spojler na sredini prtljažnega okn FOTO: Gašper Boncelj

Prtljažnik ima globoko dvojno dno FOTO: Gašper Boncelj

Vse to pa zato, ker ima ioniq 3 motor spredaj, pogon na sprednji kolesi. Tako kot pri tehnični sorodnici kii EV2 ima zanimivo kombinacijo motorja in baterije. Zmogljivejši motor (moč 108 kW) ima manjšo baterijo (42 kWh), šibkejši pogon (99 kW) pa večjo (61 kWh). Manjša baterija je tipa LFP, pri kateri priporočajo polnjenje do maksimuma, izdeluje jo kitajski Catl. Večja je tipa NMC, nastaja v južnokorejskem Samsungu, zanjo pa je bolj priporočljivo polnjenje do 80 odstotkov. No, če jo le povsem napolnite, naj bi bil ioniq 3 sposoben prepeljati celo blizu 500 kilometrov. Ioniqa sicer sestavljajo v Izmitu v Turčiji.

Polnita se lahko bateriji počasneje ali hitreje na izmeničnem ali enosmernem toku, v prvem primeru je mogoče dokupiti adapter za 22-kilovatno polnjenje.

Hyundai ioniq 3 je mali e-avto, ki je videti drugače. FOTO: Gašper Boncelj

Ioniq 3 stane najmanj 30 in največ 40 tisoč evrov. Težko je predvideti prodajne načrte, sploh zdaj, ko ni več subvencij za električne avtomobile. Po drugi strani ioniq 3 morda ni model, ki bi meril na kupce, pri katerih je nizka cena edini nakupni element. Kakorkoli, v polnem prodajnem letu naj bi imeli pri nas na voljo kakih 200 vozil. Hyundai se sicer na globalni ravni podaja v močno modelsko ofenzivo, do leta 2030 naj bi v Evropi predstavili 40 novih ali prenovljenih modelov. Ioniq 3 je prvi med njimi.