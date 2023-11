Za zdaj na voljo le po naročilu

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Te dni smo na slovenskih tleh že videli volva EX30, toda prav zares bo k nam prišel v začetku prihodnjega leta. Njegova glavna prednost je majhen ogljični odtis, a ker je majhen športni terenec, nima ravno obilo prostora, vsaj ne na drugi klopi.

Pri Volvu precej radi poudarijo, da gre za majhnega športnega terenca na električni pogon. V tem sektorju namreč še ni veliko izbire, vsaj ne med premijskimi znamkami. Volvo EX30 tako v dolžino meri 4,2 metra, a ima vseeno precej dolgo medosno razdaljo pri 2,65 metra.

Kar se tiče prostornosti za potnike, je spredaj dovolj prostora za visokorasle, a je sedež pomaknjen povsem nazaj, zato je na drugi klopi za noge vsega sedem centimetrov prostora, kar ni dovolj za nikogar. Če hočejo tako notri biti štirje odrasli potniki, morajo biti zelo povprečne velikosti, še najbolje je, če zadaj sedijo samo otroci.

Notranjost je precej prečiščena.FOTO: Aljaž Vrabec

Kljub temu je zadovoljiva prostornost prtljažnika; 318 litrov prostora je do višine sedežev, 400 litrov do stropa, če poležete zadnje sedeže, pa za 904 litre. Koristno je, da nobenega prostora ne kradejo priključni kabli, tem so prostor odredili pod sprednjim pokrovom.

Na voljo sta dva baterijska sklopa. Manjši ima kapaciteto 51 kilovatnih ur in v najboljšem primeru omogoča 344 kilometrov dosega. V povezavi z enim motorjem (200 kW) do stotice pospeši v 5,7 sekunde in končno hitrost doseže pri 180 kilometrih na uro.

Volvo EX30 FOTO: Aljaž Vrabec

Večji baterijski sklop ima kapaciteto 69 kilovatnih ur. Če deluje v povezavi z enim elektromotorjem, ima doseg 476 kilometrov, v različici z dvema elektromotorjema in štirikolesnim pogonom pa malce manjšega, 450 kilometrov, a ima zato avtomobil več moči (315 kW) in boljši pospešek (3,6 sekunde do 100 km/h). Vprašanje je seveda, kakšni bodo podatki v praksi, še posebno v zimskih mesecih, ko je doseg vseh električnih avtomobilov kar bistveno manjši od tovarniških obljub.

Ob slovenski predstavitvi so posebej poudarili, da je ogljični odtis avtomobila v celotnem proizvodnem in življenjskem ciklu pri 200.000 prevoženih kilometrih manj kot 30 ton ogljikovega dioksida. To je približno četrtino manj od drugih Volvovih električnih avtomobilov. Ker se države med seboj vseeno razlikujejo, so sicer za podatek izbrali povprečje v Evropski uniji. In še za primerjavo – povprečni odtis prebivalca Slovenije na leto je 8,3 tone CO 2 .

Pod sprednjim pokrovom je prostor za električne kable. FOTO: Aljaž Vrabec

Ekološko noto lahko opazimo tudi pri izbiri materialov, saj so na vseh koncih uporabili reciklirane, pri blagu v notranjosti na primer obrabljene kavbojke. Občutek v notranjosti je prijeten, res pa je, da smo v vozilu sedeli manj kot minuto. Materiali so prijetni na otip, opazen je skandinavski oblikovalski slog. K temu spada tudi ambientalna svetloba, ki naj bi po razlagi oblikovalcev Volva ponazarjala listje skandinavskega gozda, švedsko zahodno obalo, severni sij, poletno nebo švedskega poletja … Posebnost je še, da pred voznikom ni nobenih merilnikov, celotna notranjost je povsem prečiščena.

In jasno, ko se pogovarjamo o Volvu, je vedno zraven tudi varnost. EX30 ima številne varnostne sisteme, zato ne manjka tako rekoč nič. Med drugim ima senzorje za kolesarje, motoriste in pešce, ko želite odpreti potniška vrata, kar je del standardne opreme.

Model EX30 v Sloveniji ne bo na zalogi, temveč ga morajo kupci naročiti. Problem so zmogljivosti tovarne na Kitajskem, saj bodo ta model na evropskih tleh začeli proizvajati šele leta 2025. Če ga naročite zdaj, najcenejša izvedenka stane 39 tisočakov, nato se cene z večjo baterijo, dvema motorjema in boljšo opremo dvigajo vse do 53 tisoč evrov.