Zeekr 9X kot kitajski rolls-royce cullinan

Kitajska znamka Zeekr je nedavno pri nas prikazala svoj najbolj prestižni model z oznako 9X. Gre za 5,23 metra dolgega športnega terenca, z medosno razdaljo 317 cm, s tremi potniškimi vrstami in nadvse zmogljivim hibridnim pogonom.

Avtomobil je poln pravokotnih linij, izstopa orjaška maska. Zeekr 9X, ki hoče vsaj po zunanjosti morda spominjati na model rolls -royce cullinan, je po pogonski zasnovi priključni hibrid; ta združuje 2-litrski turbo bencinski štirivljanik in dva električna ter baterijo z zmogljivostjo 55 kWh.

Zeekr 9X je dolg kar 5,2 metra. FOTO: Zeekr

Pogon je štirikolesni, govorijo o sistemski moči 660 kW ali skoraj 900 konjev. Ob 900-voltni arhitekturi se ob ustrezno zmogljivi polnilnici baterija lahko polni ekspresno. Podvozje ima prilagodljivo zračno vzmetenje. Pospešek od 0 do 100 km/h je le 4,1 sekunde.

Zeekr 9X Foto Zeekr

V vozilu ob izbranih materialih ne manjka zaslonov in velikih prikazovalnikov, tako za potnika spredaj kot za dva v drugi vrsti. V drugi vrsti se lahko zaslon z veliko ločljivostjo spusti kar iz stropa. Tam po drugi strani sedali prinašata vse možne oblike ugodja, od ogrevanja, hlajenja, masaže, vrtljivosti. Še dva sedeža sta v tretji vrsti.

Asistenčni sistemi obsega veliko število najrazličnejših vrst tipal, vključno z laserskim merilnikom razdalje.

Cena za 9x znaša vsaj 123 tisočakov.

Zeekr 9X Foto Zeekr

Zeekr 9X Foto Zeekr

Zeekr ima sicer v ponudbi tudi manjše in bolj dostopne modele, gre za znamko, ki je del kitajske skupine Geely, v njej je tudi Volvo Cars; 9x so pripravili v Zeekrovem oblikovalskem centru v Göteborgu.