Zimske ali celoletne pnevmatike?

Čez nekaj dni začenja veljati obveza, da mora biti na avtomobilih zimska oprema, kar velja vse do 15. marca. V času administrativne zime od 15. novembra do 15. marca je pri nas obvezna zimska oprema na vozilih, in sicer pnevmatike z dodatno oznako M+S (mud and snow), kar označuje zimsko pnevmatiko. Zimska oprema je obvezna tudi zunaj omenjenega obdobja – če to razmere zahtevajo (in se sneg sprijema s cestiščem).

Kje veljajo izjeme? Kakšne so zahteve v nekaterih drugih dr​​žavah? Kaj pa celoletne pnevmatike in kaj o njih menijo strokovnjaki na Agenciji za varnost prometa?