Zmore vse za precej ugodno ceno

Poltovornjak ssangyong musso vsekakor ponuja največ koristi, če znate uporabiti njegov keson, saj je drugače prevelik avtomobil.

Že res, da se med vožnjo prav nič ne čuti, da vozite kar 5,4 metra dolg poltovornjak, ki se pri umirjeni vožnji pelje povsem spodobno in udobno, toda ko ssangyonga mussa parkirate, kaj hitro ugotovite, da opazno štrli s parkirnega prostora. A je po drugi strani tudi res, da je imel testni model tipala in kamere, zato je bilo manevriranje z njim precej preprosto.

Vendar je že na prvi pogled jasno, da musso ni za tesne prostore. Takšen poltovornjak potrebuje svobodo in je koristen na podeželju, v gozdovih in hribih. Ker ima testni primerek samodejni menjalnik, je njegova vlečna zmogljivost tri tone, na keson pa lahko natovorite kar dobro tono tovora. To je povsem dovolj za vse izzive, ki naj bi jih opravili poltovornjaki. Zraven so koristni še vrtljivi kavlji za lažje privezovanje tovora, da ne poskakuje po tovornem prostoru.