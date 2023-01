Znanilec Renaultovega novega vala

Hibridi bodo še dolgo z nami

Eric Peccoud je projektni direktor za hibride pri Renaultu. Ti so široko področje, zanimalo nas je, zakaj so se pri novem modelu odločili le za nekatere izvedbe, za druge pa ne.

Pri australu se niste odločili za priključni hibrid, je ta po vašem mnenju napačen koncept?

Ne, nikakor. Različne analize so pokazale, da je samopolnilni hibrid za Renault najbolj primerna oblika hibridnega pogona, če želimo množični izdelek. Priključni hibrid ni rešitev v gosto naseljenem območju, je veliko bolj primeren za ljudi, ki živijo zunaj zgoščenih naselij in imajo možnost zunanjega električnega priključka ali lasten vir električne energije. To so tudi veliko težja in dražja vozila. Vsak koncept ima sicer pluse in minuse. Poleg tega nam skupna platforma omogoča, da se v prihodnosti, če bo sprejeta taka odločitev, lotimo proizvodnje priključnega hibrida v segmentu, v katerem je austral.

Zakaj niste prevzeli tehničnih rešitev hibridnega pogona od partnerja Nissana, kot je podaljševalnik dosega? Ali ne bi bilo to ceneje, bolj učinkovito?

Seveda smo razmišljali tudi o tem. Toda Evropa in širša EU sta specifični v smislu navad, hitrosti, vožnje, kolon, potreb .... Različne študije so pokazale, da moramo pripraviti drugačne rešitve. Nikakor pa ni rečeno, da v bližnji prihodnosti ne bomo kakšne rešitve tudi prevzeli. Skupna platforma to omogoča.

Kakšni so odnosi med Renaultom in Nissanom?

Sodelovanje je odlično. Vsak ima svoje posebnosti, ki jih s svojega stališča težko komentiram, na tehničnem področju pa se znanje dopolnjuje, preliva, nikakor si ne konkuriramo v negativnem smislu.

Kakšna bo prihodnost hibridnih vozil, kako se bodo prodajala?

Ta vozila bodo še dolgo z nami. Samo električni pogon ima nekaj pomanjkljivosti, ki jih nekateri težko sprejmejo, to so na primer cena avtomobila, dostopnost polnilnic in čas, da se baterije napolnijo. Ne živimo vsi podobno. Hibrid ima ravno zato veliko prednosti in seveda tudi kakšno pomanjkljivost. Menim pa, da se jih da še razvijati in da lahko zelo pripomorejo k prehodu na zeleno energijo. Zdaj so vedno bolj učinkoviti, uporabni, marsikoga prepričajo in to je njihov potencial.

Naslednje hibridno vozilo iz Renaulta?

Verjetno jih bo še nekaj, mogoče bo naslednje novi espace.