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    Avtomobilno

    ZPS po koncu subvencij za e-avte: položaj je izrazito v škodo potrošnikov

    Zveza potrošnikov Slovenije poziva k predvidljivi in neprekinjeni politiki spodbud za električna vozila.
    Zveze potrošnilkov poziva k nadaljevnuju subvencij za e-avtomobile. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Zveze potrošnilkov poziva k nadaljevnuju subvencij za e-avtomobile. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Gašper Boncelj
    13. 8. 2026 | 12:23
    13. 8. 2026 | 12:42
    4:33
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    Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje, povezano z nenadno prekinitvijo subvencioniranja nakupa električnih avtomobilov. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, ob predstavitvi sheme spomladi 2026 namreč ni bilo mogoče predvideti, da bo spodbud zmanjkalo že pred jesenjo, hkrati pa je bilo moč sklepati, da se bo subvencioniranje nadaljevalo z novo shemo.

    Nastala situacija je po njihovem izrazito v škodo potrošnikov, ki so ob naročilu avtomobila upravičeno računali na subvencijo.

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    Tudi sredstva za nakup električnih koles skoraj pošla

    Na ZPS pristojno ministrstvo zato pozivajo, naj čim prej odpravi negotovost in nemudoma zaščiti potrošnike, ki so se za nakup električnega vozila že zavezali v času veljavnega sistema subvencij, vozila pa zaradi dobavnih rokov še niso mogli prevzeti in registrirati.

    Dodajajo, da bi bilo nesprejemljivo, da bi posledice izčrpanja sredstev v celoti nosili potrošniki, ki so svojo nakupno odločitev sprejeli v času veljavnih spodbud in ob javnih napovedih njihovega nadaljevanja.

    Nakup avtomobila je za večino gospodinjstev ena največjih finančnih odločitev in praviloma zahteva daljše načrtovanje. Potrošniki pred nakupom primerjajo cene, stroške uporabe, možnosti financiranja, popuste in razpoložljive državne spodbude. Če se pravila ali razpoložljivost subvencij spremenijo praktično čez noč, lahko to bistveno spremeni finančni okvir že sprejete nakupne odločitve.

    Zato na ZPS pričakujejo, da država čim prej jasno predstavi, ali se bo subvencioniranje električnih vozil nadaljevalo, kdaj bo objavljen poziv, koliko sredstev bo na voljo in kakšne bodo predvidene višine spodbud. Pri tako pomembni in dolgoročni spremembi, kot je razogljičenje prometa, politika spodbud ne more temeljiti na kratkih obdobjih razpoložljivosti sredstev, ki jim sledijo meseci negotovosti. 

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    Tudi sredstva za nakup električnih koles skoraj pošla

    Ob tem pozdravljajo napovedi o obsežnejšem financiranju javnega potniškega prometa. Krepitev kakovostnega, dostopnega in učinkovitega javnega prevoza je nujna in se zanjo zavzemamo tudi sami. Cilj prometne politike mora biti, da je mogoče čim več poti opraviti brez osebnega avtomobila.

    Toda javni prevoz in elektrifikacija osebnega prometa po ZPS nista nasprotujoča si cilja. Avtomobil je in bo še dolgo pomemben del mobilnosti prebivalcev Slovenije, še posebej na območjih, kjer kakovostna alternativa z javnim prevozom ne obstaja. Če želimo zmanjšati izpuste iz prometa in porabo fosilnih goriv, moramo zato hkrati zmanjševati potrebo po uporabi avtomobila in poskrbeti, da bodo avtomobili, ki jih še vedno potrebujemo, postopoma postajali čistejši.

    Tržni delež električnih avtomobilov je prejšnji mesecv Sloveniji dosegel rekordnih 26 odstotkov. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Tržni delež električnih avtomobilov je prejšnji mesecv Sloveniji dosegel rekordnih 26 odstotkov. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Kot smo že pisali, je Borzen prejšnji teden napovedal, da bodo subvencije kmalu pošle, kar se je ta teden res zgodilo. Prodaja električnih avtomobilov je namreč letos začela strmo rasti, marca je prvič v enem mesecu presegla 1000 vozil, še posebej pa je skočila navzgor junija in julija, ko je dosegla številki 1700 in 1500 vozil. To se je zgodilo po tistem, ko je bil po takrat novi in doslej zadnji shemi (javnemu pozivu) subvencija za posameznike za modele s ceno do 25 tisoč dvignjena na 7800 evrov. Fizični kupci so tudi vlagali daleč največ prošenj za podporo.

    Novomeški renault twingo je bil prejšnji mesec najbolje prodajani električni avtomobil pri nas. FOTO: Renault
    Novomeški renault twingo je bil prejšnji mesec najbolje prodajani električni avtomobil pri nas. FOTO: Renault

    Prejšnji mesec so tako električni avtomobili predstavljali doslej rekordnih 26 odstotkov vse avtomobilske prodaje v Sloveniji. Skupaj je bilo leto do koncu julija prodanih 7600 e-avtomobilov. Na letni ravni je tržni delež v sedmih mesecih dosegel 18-odstotni tržni delež, kar je bilo približno dvakrat toliko kot v letu 2025. Največ so med električnimi avtomobili junija prodali Renaultovega twinga,  na letni ravni pa je vodilna tesla 3.

    Razlogov za tako močno rast prodaje je več, poleg subvencij, prihod cenovno bolj dostopnih električnih modelov ter že več mesecev tudi visoka cena nafte in posledično bencinskega, še bolj pa dizelskega goriva.

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    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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