A ti gledaš Masterchefa?

Skoraj vsak dan me kdo vpraša: A gledaš Masterchefa? Za koga navijaš? Ti je bil všeč recept za švedsko torto? Očitno smo Slovenci stopili v novo televizijsko dobo, v kateri spremljamo, kdo bo kaj skuhal in preživel naslednji izziv. A sama se še dobro spomnim, kako smo Slovenci znali skupaj gledati precej bolj usodne stvari. Recimo Dinastijo, ki je bila družinska drama, v kateri je Blake Carrington reševal imperij, Krystle trpela, mi pa čakali, kdo bo koga porinil v bazen. Dallas je imel zlobnega J. R., ki smo ga vsi po vrsti sovražili, pri Sužnji Isauri smo držali pesti, kdaj bo končno svobodna (in si medtem mrmrali unga zunga ungue), Santa Barbara pa je bila pravi vrtinec ljubezenskih zapletov: Cruz in Eden sta se ljubila, razhajala in znova našla. Ko se je zdelo, da je srečni konec tu, ...