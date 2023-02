Sedim v medijskem središču svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. Obdana z novinarji od tu in od tam spremljam pogovor o prepletu knjige in športa, o tem, kako pomembna je vzdržljivost, kako branje vpliva na zmožnost osredotočenja, pa tudi o tem, kako ključno je tako do knjig kot športa dostopati karseda zgodaj, saj kar se Janezek nauči, to Janez bodisi zna bodisi iz upora namenoma – zanalašč – pozabi.

Sama sem se z zimskimi športi (če odštejemo sankanje na bližnjem hribu, po katerem smo se kotalili v pisanih bundah, da je prej belo pobočje postalo eksplozija rumene, rožnate, zelene) seznanila v prepletu slaloma, goveje juhe, pečenega krompirja, veleslaloma, skokov in premalo okisane solate, ki jo je ob nedeljah stregla babica.

Dedek je na njeno Daj, ugasni že to, Franc, a ne vidiš, da so obiski običajno le povečal glasnost, da se je vznesenost naselila v vse kotičke dnevne sobe, da je odmevalo In zdaj je tu prvi pravi zrelostni izpit, prvič v položaju, da brani stopničke po prvi vožnji. Dajmo, stisnimo pesti, z optimističnim mišljenjem ga lahko pripeljemo do vodstva! Že po nekaj metrih bo jasno, začel je dobro, odločno, Žan je močan, kondicijsko dobro pripravljen, tekoče, tekoče, zelo je zanesljiv, tako je, direkten vhod v ciljno strmino, samo še ena past, samo še ena sama past, štiriinštirideset stotink sekunde, pa ta prelomnica, ja!, proti cilju gre, vodstvu, novim stopničkam za slovensko smučanje naproti, tu še zadnji zavoji, v cilju je in –

Z vsakim letom je odmevalo glasneje in z vsakim letom je babičina potrpežljivost (bolje: razumevanje) bolj kopnela, dokler ga na enem od obiskov nismo našli v kleti, kamor je bil izgnan z zaslonom vred. O nordijskem smučanju me tako nista naučila prav dosti, naučila pa sta me, kaj pomeni znati sobivati – in kako hitro smo to (namenoma, zanalašč?) zmožni pozabiti.