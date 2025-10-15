Pred nekaj leti sem imel srečo, da sem potoval v Indijo. Ne ravno v Koromandijo, ampak v vseeno bogato jugozahodno Keralo. Pred pristankom na letališču v Kočiju sem moral po spletu prijaviti prihod. V rubriko, ki je zahtevala številko potnega lista, sem vpisal pravo številko, vendar sem po nerodnosti dodal eno samo (nepotrebno) številko, ki je prav tako zapisana ponekod v istem potnem listu

Brkati mejni stražnik se je zapičil prav v to podrobnost (le kje jo je našel!), ki je imela v potnem listu eno številko manj od vpisane na formularju. Mejni »organi« so si me potem malce podajali, ampak ves čas so bili nadvse prijazni. Posledica moje nerodnosti je bila, da sem vsej prijaznosti navkljub z letališča prišel v vročo deželo kake pol ure kasneje.

Nasploh postajajo potovanja po svetu zapletena križanka. Znanec, ki premore nekaj premoženja na Floridi, je bil pred nekaj dnevi kar malce v skrbeh. Njegov znanec, prav tako lastnik nepremičnine v ZDA, je pri zadnjem potovanju čez lužo malce površno izpolnil formular za prijavo tujcev ob vstopu v državo.

Pozabil je navesti, da je pred leti nekoč že bil na Kubi. Ameriška umetna pamet je nekje odkrila nehote utajen podatek, da je gospod nekoč že bil v Castrovem raju. To je za te vrste inteligenco zelo hud greh in možakarju niti približno niso dali priložnosti, kot so jo Tomu Hanksu v filmu Terminal. Ne glede na vso njegovo naklonjenost ZDA in plačevanju davkov so ga v trenutku obrnili nazaj z brco v zadnjico.

Preostali del družine je šel gladko skozi v obljubljeno deželo, on pa je moral s prvim letalom čez lužo domov v zaostalo Evropo. Poklapani ljubitelj ameriške svobode je tako razočaran, da je takoj objavil oglas in že prodaja premoženje v najbolj »svobodni« deželi na svetu.

Dobil sem občutek, da se mu je ameriška Indija Koromandija malce priskutila. Ne vem, ali se bosta še kdaj videla. Toliko v opozorilo vsem, ki podcenjujete umetno inteligenco in vse zahtevnejše turistične formularje po svetu.