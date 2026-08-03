Avgust je tu

Avgust. Tu je. Spet in znova. Osmi mesec v letu. Ne vem, zakaj me ob tem vsakič malone preganjajo besede prijateljičine pokojne babice, gospe Maričke, da je avgust uročen. Da so osmice nesrečne. Nikoli ni stopila na avtobus s številko 8. Na listku za loto ni nikdar stavila na osmico. Tudi sama jih ne obkrožim oziroma se jim izognem, denimo na bencinskem servisu nikdar ne točim goriva na črpalki z oznako 8. Doma nam je skozi leta avgust že trikrat presekala žalost, saj smo se morali posloviti od dragih ljudi in psička. Prav tako ne verjamem v ležečo, neskončno osmico. Za letošnji avgust pa je neka vedeževalka opozorila, naj bomo pozorni na 8. 8. Le enkrat na devet let se namreč zgodi, da je seštevek datuma 8. 8. + letnice, v kateri smo, ravno 8. Ta dan naj bi prinesel močne energije ...