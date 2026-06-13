Avstrijec na Balkanu

Do pred približno desetletjem si nisem ne zamišljala ne posebej želela preživljati toliko časa z Avstrijci kot ga zdaj. Dokler jih nisem po F.-jevi zaslugi pobliže spoznala, sem imela o njih veliko predsodkov. Še posebej, da govorijo neko hribovsko nemščino, povsem unapetittlich, in sploh, da so zadržani, zadrgnjeni in škrti, kot velja za Nemce. Pa se je vse to pokazalo za neresnično že v tem, da je njihova standardna govorica mehka in nevtralna ter da z veseljem dajo za rundo.

Francoski pisatelj Mathias Énard gotovo ve, da jim poleg drugih izumov dolgujemo tudi francoski rogljiček. V Kompasu je drzno zapisal, da se na Dunaju začne Orient. Avstrijci se sicer imajo za Mediterance celinske srednje Evrope. Pozdravljajo se s poljubi na lice kot Francozi ali Italijani in se na svojstven način čutijo povezane z Jadranom in Balkanom. V isti sapi kot bodo zanikali, da gre za ostanke imperalizma, bodo pri nas občudovali avstro-ogrsko arhitekturo, zaman iskali tradicionalne dunajske kavarne, ob prihodu v Opatijo spomnili, da smo na avstrijski rivieri, sredi Trsta pa, da je to največje avstrijsko obmorsko mesto.

»Ah, Slovenija je itak Avstrija,« je nekoč na obilni domači pojedini pripomnila znančeva mama in do danes si nisem opomogla od tega, čeprav so me tolažili, da ni mislila tako, kot ti misliš, da je. Mogoče – dokler pogovor ni nanesel na kranjsko klobaso, lipicance ali polpreteklo zgodovino, ampak to je že druga zgodba.

Eden od predsodkov, ki jih imamo o njih, je tudi, da imajo oni predsodke o nas. A razblinijo se tam, kjer Slovenci v zanosu pozabimo, da nočemo biti del Balkana. F. mi je obljubil, da bova za prvi maj vedno pekla čevapčiče, na prvi skupni poti dol je v avtu ves čas migal na cajke. Po celi Jugi si burek, kavo in račun naroča po slovensko, za tokratni rojstni dan pa si je zaželel le eno: čevape v Sarajevu.