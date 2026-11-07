Pred petimi dnevi je ob pol štirih zjutraj zacingljalo sms-sporočilo z novico, na katero sta s trepetajočim srcem vsaka na svojem koncu mesta čakali družini. Očitno je bil moj spanec rahlejši od moževega, saj ga je prebudilo šele moje dreganje: Dojenčka imamo! Kaj pa imamo, je zamrmral zaspan glas. Fantek je. Fino, zdaj pa zaspi, da boš pripravljena, ko te bodo potrebovali, je dodal rahlo provokativno. Potreboval je le nekaj minut, da je utonil v spanje pravičnega (dedka). Jaz pa, kot se najbrž dogaja večini novopečenih babic, še dolgo nisem našla miru.

Pravzaprav sem trenutno šele vajenka za babico oziroma babica na čakanju. Ne vem še, kako je, ko prvič vzameš v naročje vnuka. Zaradi gripe so obiski v porodnišnici strogo omejeni, ta privilegij imajo le očetje in sorojenci. Zato malo iz nuje, malo pa zato, da se zamotim, tekam po trgovinah, izbiram bodije, pajace, nogavice in kape najmanjših številk.

Če obstaja babičin nagon, se je v meni gotovo prebudil. Hrepenim po novicah o tem, kaj počne naše malo bitje. No, le kaj lahko počne novorojenček?! Stiska se k mami, drema in kadar ne jé, v sanjah še vedno cmoka. Čakam na trenutek, ko ga bom zazibala v naročju. Zdi se mi, da bom šele takrat zares pomirjena.

Vmes vedno znova gledam sveže fotografije bitjeca, ki o tem svetu še nič ne ve. In listam po starih družinskih albumih, v katerih je novopečeni oče še simpatična zgaga v plenicah.

Tistega jutra je od nekod priplavala prelepa pesem, ki jo je pred skoraj 20 leti pela Adele na debitantskem albumu. Skladba Make You Feel My Love (Da bi začutil mojo ljubezen) je še precej starejša, saj sta jo Billy Joel in Bob Dylan, ki je tudi njen avtor, izvajala že konec devetdesetih. Ena od pesmi, ki jim čas ne pride do živega.

Ljubezen ima na tisoče oblik, zato jo lahko namenim tudi njemu. Malenkostno prirejen verz je čisto pravi: »Milijon let bi te lahko držala v naročju, da bi začutil mojo ljubezen.«