Balkanski let

Čas in pravila na letališčih so drugačna. Dvojni espreso ob 4.30, medtem ko nekdo ob meni pije pivo in drugi srka rakijo. Ovohavanje parfumov v »duty freeju«, še preden se telo dejansko zbudi. Ob uri, ki mi sicer ni povsem tuja. Za gore. Za v službo.

Kar nekaj neljubih dogodkov se mi je že pripetilo na letališčih, četudi ne letim pogosto. Eden od teh nedavno, ko sem se prek Beograda vračala iz Palerma (z večdnevne šole v bližnjem Ericeju) v Ljubljano. Let za Beograd je zamujal eno uro. Ni problema, sem si mislila, imam še slabo uro rezerve. Kmalu se je pokazalo, da bo zamude več. Vse več potnikov, prej neznancev, nas je opozarjalo, da imamo povezane lete. Na koncu smo vzleteli več kot dve uri pozneje od predvidenega.

Na letalu sem se poskušala zbrati in brati, a ni šlo. Preveč sem bila vznemirjena, ali bom ujela naslednji let. »Mislim, da vam bo uspelo,« mi je dejala stevardesa in dodala, da »mi tega ne more obljubiti«. Dobesedno tekla sem proti izhodu za vkrcanje in ob tem ugotovila, da bi bilo vendarle dobro, da bi teku le dala še eno priložnost, da ga vzljubim. Razočaranje. Izhod za vkrcanje je bil zaprt, nikogar več ni bilo, četudi sem videla, da letalo še ni vzletelo.

Sledila je kalvarija čakanja. Veliko nas je zamudilo naslednji let. Skupaj smo čakali pri enem okencu, pa naslednjem, pa na avtobus, ki nas je odpeljal v pol ure oddaljen hotel. Zabavna druščina, klepetanje in skupno nerganje so krajšali čas. Lažje je, če nisi sam, sem pomislila, neznanci so se v nekem trenutku zdeli znanci. Hotel pa kot ponesrečen časovni stroj; popeljal nas je v osemdeseta. Budilka ob 3.30. Komaj kaj spanca. Morda bi bilo enostavneje zgolj počakati na letališču, smo razmišljali na glas. Še dobro, da je Indijka, ena od udeleženk šole v Ericeju, prišla domov prej od mene. Kakšen Balkan.