Ko se na postelji sredi dneva zvijam zaradi trebušnih krčev, ko predihavam, objeta s termoforjem čakam, da bo prijela tableta, se sprašujem, kaj vse pomeni biti ženska. Kaj če bi me krči, ki pridejo tako nenapovedano, neredno, zgrabili sredi ulice, na pomembnem sestanku, med snemanjem pogovora? Poskušam prelisičiti misli, da bi to lahko bilo veliko huje, kot če me ulovijo med delom na daljavo, ko si dovolim ležati dvajset minut in čakati, da bo minilo.

Lahko bolečino menstrualnih krčev pravzaprav razumemo kot metaforo za vse neenakosti, ki jih ženske doživljamo skozi zgodovino? Za vsa zatiranja patriarhata, za vse križe in težo, ki jo nosimo kot predstavnice »nežnejšega spola«, kot nas nekateri radi poimenujejo? Nežni spol, kaj naj bi to sploh bilo? Koliko težje je biti ženska? Gotovo je lažje biti ženska danes, kot je bilo nekoč. Gotovo je lažje biti ženska v Sloveniji, rojena v privilegiranem svetu, v katerem mi v resnici v življenju nikoli ni kaj dosti manjkalo. Lažje kot biti ženska v Gazi, Ukrajini, Sudanu, Afganistanu … Večina žensk se je v življenju srečala z mikro in makro nasilnimi, opolzkimi opazkami. Že kot deklica se spomnim dotikov sošolcev, ki jih nisem povsem razumela. Pa hupanja avtomobilov, ko sem kot dijakinja šla po pločniku. Ocenjevanja moških, ko sem jim postregla kavo, stara komaj osemnajst let. Česa vse se ženske 'navadimo', ker nas družba vzgaja, da naj bomo mirne, nežne in ljubeče.

Zakaj mi je bilo kot deklici predstavljeno, da je jeza slabo čustvo? Da biti jezna deklica ni lepo? Ker se svet boji jeznih žensk, ki kličejo k spremembam. In naj, preden se bodo usuli komentarji moških, da »kaj pa še hočemo, saj smo enakopravne«, še povem, da vse zapisano ne pomeni, da ne maram moških. Ne, lahko pa povem, da biti ženska večkrat ni lahko, da se moramo vsakič znova boriti za svoje pravice. A obenem si ne bi želela biti nihče drug – samo ženska.