Blizu konca leta

Okrašene ceste. Privzdignjene rolete. Lesene stojnice ogrete. Štrikane kape nadete. Bunde zapete. Vse sorte debate načete. Novoletne srečke zadete. Najslajše prioritete. Torte v čast Pavlovi. Marcipanove paštete. Diplomatske omlete. Punči vrejo. Roke ogrejejo. Zapečeni maroni. Mangovi makroni. Množica na brvi v formi. Sprehajalni sindromi. Naključni poznani. Zanimivi aksiomi. Glasbeni gromi. Zlati helijevi baloni. V zraku droni. Hitenja. Drsenja. Neskončna hotenja. Drvenja. Nakupovalne norije. Na tone kramarije. Cenkarije. Spominki in bižuterije. Jaslice. Angelčki in Marije. Ljubeznive drobnarije. Plastične ropotije. Božične filmarije. Kozmične teorije. Umetne geranije. Boni za terapije. Očala 2024 na baterije. V nabiralniku kuverta. Vabilo obeta. Premislek s požirkom metinega čaja. Srečanje stare bande. Neizmerno veselje. Kranjske klobase in zelje. Dolgi objemi in dobronamerne želje. Obljube in ideje. Ostanki svilene preje. Nostalgično brez meje. Hlad naenkrat zaveje. Kristalni drobci prve snežne odeje. Taksi končno pripelje. In odpelje. Od vrveža proč. Misli še pozno v noč. Preživ spomin na nekoč. Dušo božajoč. Svetlo sijoč. Domače hiše moč. Kamin prasketajoč. Smrekov vrt. Lešnik strt. Taboljši nonin prt. Valček z gramofona. Za vsakega dva mozartova bonbona. Papirnata krona. Krekerji iz Londona. Družina zbrana. Plesno razigrana. Nadnasmejana … Pod črto razmišljanja. Želja. S peresom zapisana. Da res bo uresničena.

In kaj si ob koncu leta želite vi?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________