Pahor v pižami – od bivšega predsednika do instagram pajaca

Mislila sem, da je nekdanji predsednik republike Borut Pahor dosegel dno svoje javne podobe s solzavim portretom, ko je v Egiptu slonel na ograji in jadikoval, kako pogreša dom. Med svojo dolgoletno politično kariero je imel kar precej zdrsov. Javnost se mu je posmehovala, se zgražala in ga opominjala, naj se vendarle obnaša letom in statusu primerno. Nič ni pomagalo.

Ko je po dveh predsedniških mandatih odšel v javno pozabo, se je odločil, da bo spet poskušal pritegniti pozornost. Pred dnevi je postal obraz za svilene pižame pri uveljavljeni slovenski blagovni znamki. Na promocijskih fotografijah se po novem baha z golo svetlolasko v postelji. Ne vem, zakaj sem od njega, ki je pred leti še kot predsednik republike najstnicam na maturantski paradi kričal »Ajde, miška mala!«, pričakovala, da bo imel trohico osebne integritete.

Ne vem niti, zakaj se je nekdanji politik, čeprav ga je država res »zavrgla«, pripravljen spustiti tako nizko. Razumem, da ne bo šel delat za tekoči trak, prodajat vročega kostanja na ulico ali postal spletni novinar. Pahor je verjetno prevelik snob, da bi se spustil tako nizko – da ne bo pomote, sama cenim omenjene poklice, a sem »le« predstavnica navadne delavske raje. Nekdo, ki je bil vse življenje karierni politik, ima gotovo drugačen pogled na svet.

Denar, zaslužen z ležanjem v svileni pižami, z žensko, ki jo lahko ob tem boža po glavi, s prisilnim, zlaganim nasmeškom, ko piše o tem, kako so te pižame »next level«, je gotovo privlačen.

Da bi zavrnil ponudbo – ne vem, kdo je komu ponudil roko, Pahor podjetju ali podjetje njemu –, od človeka, ki je pred leti tarnal, da težko preživi s tremi tisočaki na mesec, ne moremo pričakovati. No, pa imam odgovor na vprašanje, zakaj se je 62-letnik pripravljen smešiti pred celotno državo.

Ženska intuicija mi pravi, da mu za našo zgroženost – bom za trenutek nizkotna – dol visi.