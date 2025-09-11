Božič v septembru

Po mojem je padel nov rekord. V ponedeljek, 8. septembra (da, osmega), sem bila v trgovini z najrazličnejšo šaro, v kateri dobiš od volne do wc-ščetke in tudi vse vmes, česar sploh ne potrebuješ. Med polnimi policami sem jih zagledala; jelenčke, smrečice, pentljice, snežake, zvezdice, božičke – čisto prave božične okraske. Lepo zložene po barvah – rdeča, zlata, zelena. V njihovem sosedstvu so buče in vse, kar človek potrebuje za noč čarovnic, pa šolske potrebščine, ki so jih večinoma prodali, ampak jih dobivajo še sproti, in vse zimzelene drobnarije, od žebljičkov, pekačev in plastičnih sortirnikov vseh vrst. Božič je tu, samo še glasbene spremljave niso navili, a bo kmalu, je pripomnila prodajalka, ki je ravno zlagala darilne vrečke z enim in edinim napisom v angleščini.

Vsako leto je božič bolj zgoden. Z eno nogo smo še v morju, sadimo solato, obiramo sadje in si nočemo sleči kratkih hlač, ko trgovine že preoblečejo izložbe v sneženo pokrajino, radijske postaje pa nažigajo vse, kar diši po praznikih.

Ko so za Guardian raziskovali začetek božiča na Otoku, so za mejnik vzeli datum, ko v tamkajšnjih trgovinah dobijo prve zmrznjene pakete z mesno pito. Gre za tradicionalno jed (sladka pita z mletim mesom in mešanico sadja ter začimb), ki jo konec leta tradicionalno postrežejo v večjem delu angleško govorečega sveta. Rezultat: božič je vsako leto bliže visokemu poletju. Lani je bil ta dan 7. september, predlanskim 9., še eno leto prej je nastopil šele konec septembra. Pri nas si lahko za božično inavguracijo izberemo kar prvo pošiljko darilnih vrečk, na katerih piše Merry Christmas.

Mislim, da je čas za posebno akcijo. Takoj podpišem peticijo za prepoved božiča v trgovinah, na ulicah, radijskih postajah, postajališčih in vseh javnih prostorih do začetka decembra. Ker se nam bo sicer do 25. decembra zmešalo od napevov, kako bom »za božič doma« in da je vse, kar si želim, »ti«.