Na današnji dan pred natanko 40 leti je argentinski nogomet­ni zvezdnik Diego Maradona dosegel gol, ki so ga poimenovali »božja roka«. Prvi gol v četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva leta 1986 proti Angliji je namreč dosegel tako, da ga je žoga zadela v roko, sodnik pa ga je priznal v prepričanju, da ga je zadela v glavo. Pozneje je tedaj 25-letni Maradona zadel še enkrat in Argentina je premagala Anglijo z 2:1.

Gol, ki ne bi smel biti priznan, je Argentincem odprl pot do finala, v katerem so premagali Zahodno­ Nemčijo in drugič v zgodovini postali svetovni prvaki.

Ime gola izhaja iz Maradonovega odgovora na vprašanje, ali ga je dosegel veljavno. Dejal je, da je bil dosežen »malo z Maradonovo glavo in malo z božjo roko«. Pozneje je priznal, kar smo vsi že zdavnaj videli na televiziji.

Te sodniške napake in s tem romantične zgodbe danes ne bi bilo, če bi pred 40 leti v Mehiki obstajal pomožni videosodnik, znan kot VAR.

Lepo je imeti lepe zgodbe. Enako lepo in gotovo pomirljivo je zavedanje, da obstaja božja roka v obliki videopripomočka, ki pomaga pri premagovanju zmotljivosti sodnikov. Igra, ki jo igra in spremlja ves svet, s pomožnim videosodnikom in s tem povezanimi prekinitvami ni nič manj zanimiva, je pa bolj pravična, manj možnosti je za razočaranje nad pravilnostjo in kakovostjo sojenja.

Moraliziranje o (ne)poštenju Maradone in drugih nogometašev, ki so na podoben način v boju za nacionalni dres bodisi dosegli gol z roko ali ga z roko preprečili, pa tega niso priznali, se mi je od nekdaj zdelo odveč. Razumljivo se mi je zdelo, da v želji po zmagi ni priznal.

Da bi ugotovil, ali sem čudak, ker tako mislim, sem skupini prijateljev na vibru postavil vprašanje, ali bi v takem položaju priznali, da so igrali z roko. Prvi odgovor: kera roka?:)