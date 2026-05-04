Brez aplikacije, prosim!

Pred nedavnim sem v čakalnici pri zdravniku opazila plakat: Ko bom velika, bom kot mama – ves čas gledala v zaslon. Težko se ne poistovetiš, zlasti če čakaš z otrokom, otovorjen s torbami in jaknami, a še vedno v eni roki stiskaš telefon. Kaj pomaga, če podpišeš vse mogoče peticije in pozive, da naj omejijo rabo teh pogubnih reči pri otrocih, če starši tega ne zmoremo?

A res je tudi, da vse pogosteje brez njih ne gre. Zasloni telefonov so polni ikon, ki si jih je treba naložiti, da lahko sploh zvozimo v vsakdanjem življenju. Že za to, da sledim zdravnikom zase in za družinske člane, imam na telefonu vsaj dve ikoni in sem vedno znova soočena z obupanimi vzkliki v svoji glavi (velikokrat tudi na glas): Kako že gre? Joj, ne, geslo!

Bolje je, če imate aplikacijo, gospa, slišim v tako rekoč vsaki trgovini, ko kupujem vstopnice ali poskušam organizirati »brezskrbne« počitnice. Pred časom smo končno našli ponudnika televizije, pri katerem bi si lahko izbrali tistih nekaj programov, ki bi jih želeli – a kaj, ko si je bilo treba spet naložiti aplikacijo in lep del prostega časa preživeti za zaslonom in na liniji s klicnim centrom.

Oni dan smo celo večnost stali na soncu na Petrolu in poskušali zagnati uporabo ene od njihovih ponudb. Zanjo naj bi (pozor!) zadostovala ena sama kartica. A preden bi se to lahko uresničilo, je bilo treba v eno od poslovalnic, si tam naložiti dve aplikaciji, med njima vijugati, opravljati poskusna plačila – pa še vedno ni delovala. To smo ugotovili po eni uri, pri čemer ni pomagala pomoč prijazne uslužbenke niti več sogovornic v klicnem centru.

Na koncu smo se brez storitve in s praznimi telefoni vrnili na polno avtocesto in se spraševali, za kaj vse bomo še potrebovali aplikacijo. Si jo bomo nalagali še na smrtni postelji? Nas bo pred nebeškimi vrati (čeprav na dostop že zaradi preklinjanja aplikacij ni upati) sveti Peter vprašal: Imate aplikacijo?

In na ugovarjanje najbrž odgovoril: Pri nas imamo samo eno, si predstavljate, kako je v peklu?!