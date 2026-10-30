Lepega jutra mi je oteklo lice. Pravzaprav ne samo lice – brada, podbradek, celotna spodnja geografija je razglasila izredne razmere. Bolečina je udarjala v valovih. Kriv je bil zob. Moj zob. Tisti, ki je več desetletij deloval kot vzoren državljan.

Nič ni pomagalo: ne obkladki z ameriškim slamnikom, ne led, ne preklinjanje. Pot pod noge k zdravniku za zobe je bila neizogibna. Zob je navrtal. Ni zadoščalo. Naslednji dan je sklenil, da bo treba mojemu telesu pomagati še bolj odločno – zarezal je v dlesen. In oteklina je začela odtekati ...

A tretji dan je varuh mojega nasmeha z resnostjo stratega, ki ve, da prava bitka šele pride, zroč v zob izrekel končno sodbo: »Tale si ne zasluži več biti v vaših ustih.« In dodal, da je moj nebodigatreba izgubil tudi njegovo zaupanje. Tako lepo ga je poosebil, kot da govoriva o kakšnem razvajenem organu, ki je pozabil na svoje poslanstvo.

Pa saj zob tudi je organ kot vsak drug – kot srce, denimo, mi je razložil: »Ima vse, kar kot organ potrebuje, da funkcionira.« In vse, kar potrebuje, da ti zagreni življenje, bi mu rada povedala, če ne bi imela tampona v ustih. Še malo, pa bi začela verjeti, da ima moj zob tudi značaj.

Kot da bi mi bral misli, je dr. Š. dodal, da se zob poleg vsega rad potuhne. Moj se je potuhnil do zadnjega. Ni se izdal. Ni protestiral. Ni zahteval pravic. A kazni ne bo ušel. Strokovno se ji reče ekstrakcija. Jaz ji pravim: uničenje brez milosti.

Kaj pa odpuščanje, boste rekli. Ne motijo se tisti, ki menijo, da ženske ne znamo odpuščati. No, ali pa vsaj zelo težko. Nikomur, ki nam povzroči bolečino, ne odpustimo zlepa. Tako da: ekstrakcija potuhnjenca bo. Zanima me samo, katere bodo njegove zadnje besede ...