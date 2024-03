Moja hči ima najboljšega prijatelja, ki obožuje standup komike, še posebej Admirja Baltića, ki ga spremlja v oddaji Kaj dogaja?. Ker je ta prijatelj nedavno praznoval dvanajsti rojstni dan, mu je pripravila presenečenje. Povabila ga je na predstavo Ićkoti v Festivalni dvorani, v kateri je združilo moči pet naših standup komikov, katerih priimek se konča na -ić.

Ker šestošolca še rasteta, smo jima kupili vstopnice v prvi vrsti, da bosta dobro videla na oder. Seveda smo jima ponudili odraslo spremstvo (mene), ampak hči o tem ni hotela nič slišati. Morala sem se vdati, ker je bila predstava že ob pol šestih popoldne, pa se mi je zdelo, da ni razloga, da bi kdo poklical center za socialno delo. Lahko sem ju zgolj pospremila do vhoda, jima pomahala, preden sta suvereno zakorakala po stopnišču, potem pa sem se odpravila v BTC po kapsule za kavo, brez katerih ne bi preživela tedna.

»Sramota, mami, popolna sramota,« je hči kot orkan pridivjala domov in se vrgla na kavč. Pod nos mi je pomolila fotografijo, na kateri sta s prijateljem na odru, obdana z nastopajočimi, v ozadju pa nabito polna dvorana gledalcev. »Denis Avdić je rekel, naj doma poveva, da sva imela veliko varušk,« mi je sporočila.

Ko so komiki v prvi vrsti opazili gledalca, ki sta starostno odstopala od povprečja, so ju vprašali, kje imata starše. »V BTC-ju,« je nič hudega sluteč odgovorila enajstletnica in fantom na odru ponudila material za predstavo. Da so si starši omislili precej drago varstvo, je modroval Avdić, vmes menda omenil CSD, na koncu pa ju je povabil na oder, da bosta doma pokazala, kako lepo so skrbeli zanju.

Žanu Papiću, enemu od nastopajočih, sem za vsak primer poslala fotografijo s predstave in pripisala: »Lep pozdrav od BTC-mame. Moja hčerka je za njegov rojstni dan na predstavo peljala sošolca. Nisem smela zraven, prisežem!« Ker hec je hec, CSD pa CSD.