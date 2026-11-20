Moji starši so bili hipiji, prav tako njihovi prijatelji. To je pomenilo, da smo otroci bivali ob njih, ponavadi premalo oblečeni, v zakajenih prostorih in predolgo v noč. Na eni zabavi je bil model z največjo pričesko na svetu, še bolj mogočno od afriške trajne moje tete. Takrat sem bil v fazi, ko sem odraslim težil z vprašanji, kaj je več, kaj je večje in kaj je za tem. Ker je, seveda, lahko vedno nečesa več, obstaja nekaj večjega. No, ta model pa me je po mojem uvodnem teženju ujel v zanko, ker je trdil, da določenih stvari ne moreš vrednotiti, na primer umetniškega dela, lahko so ti samo všeč ali ne. Ne moreš reči, da so Odpotovanja Tomaža Pengova boljša skladba od Alfijeve Štajerske kleti, lahko samo rečeš, da ti je bolj všeč. Ta uvid me je pretresel do obisti, nastala je raztrganina v tkanini vesolja, ki se od takrat samo širi.

Njegovo stališče je bila jasna napoved padca Jugoslavije, seme tranzicije in surovega kapitalizma, v katerem si umetnik v istem trenutku, ko se sam tako odločiš, drugim pa ostane zgolj izbira, ali jim je tvoja umetnost všeč ali ne. Kako daleč seže ta pogled, mi je postalo jasno, ko so me začeli vabiti v komisije za knjižne nagrade. Takrat sem se srečal s knjigami, po katerih ne bi drugače nikoli posegel. Krščen matiček, kaj vse obstaja! Vedno nekaj bolj strašnega, vedno nekaj manj primernega in bolj škodljivega. Se je pa s časom zgodilo tudi nekaj nepričakovanega, vse te slabe knjige so začele razkrivati skrite plati avtorjev, ne da bi se jih sami zavedali. Pisanje jih je preraslo in razgalilo. Branje je tako postajalo čedalje bolj zanimivo, drugačno, a resnično zanimivo. Na primer, v eni zbirki kratkih zgodb spremljamo zgodbo razpada zakona. Obtožbe avtorice na račun partnerja kmalu zasenčijo njena neprimerna dejanja, ki jih je sama videla kot povsem opravičljiva in običajna, pa še zdaleč niso bila. S tem sem si zakuhal dodatno skrb, ker se mi je utrnila misel, da slabe knjige ne obstajajo, zgolj drugačne. Takoj sem jo potlačil, a kaj, ko je že skočila na plan.