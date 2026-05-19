Čarovnija na otoku

Nataša Barbara Gračner v polni knjigarni Vodnikove domačije bere odlomke iz romana Pie Prezelj, rišejo se že obrisi zgodbe, besede se usedajo v nas, padajo, se dvigujejo. Bili smo trije je nova zgodba, ki se dogaja na nekem severnem otoku, avtorica ne pove, katerem.

Malo sem preveril, katera država na svetu ima največ otokov, je rekel Boštjan Narat in pomenljivo premolknil. In to je Švedska, je naposled rekel. Švedska ima 267.570 otokov, za njo je Norveška z okrog 239 tisoč otoki. Nikoli nisem razmišljala o otokih na tak način kot tisti večer. Na svetu naj bi bilo več kot devetsto tisoč otokov, če štejemo vse male otočke in čeri, milijon.

Roman Bili smo trije je čarovnija, ki se dogaja na otoku, kjer vladajo druge zakonitosti kot na kopnem.

Zaradi razumevanja ta knjiga diha, diha, je napisala pisateljica Ana Schnabl. In ko jo berem, diham, vdihujem z njo, čutim severni veter, ki me biča po obrazu, drobni pesek, ki sili v oči in ustnice. Boli me lepota belih sipin, ki jih grize morje, nič čudnega, da je protagonistka romana fotografinja.

Razmišljam, kako takrat, ko ne moremo potovati, lahko potujemo skozi podobe, v katere nas povabi talent pisateljice. Takrat soustvarimo zgodbo, ki se ponekod bere kot pesem, ponekod zadrhti od bolečine, ki jo zaznavaš med zamolki, med vetrovi. Bolečina mlade matere, ki ne dojema, zakaj so jo poslali stran, na neki drugi otok, bolečina hčerke, ki ne more doumeti, zakaj je njena biološka mati ni nikoli poiskala. Bolečina brata, ki je srečen, da je našel polsestro, a izgubil podobo mame, kakršno je gojil.

Bil je lep večer, večer literature in otokov, mislim, da je vsak od nas v knjigarni Vodnikove domačije pomislil na svoj otok, ki ga je nekoč posvojil, ki ga nosi v sebi, kot navdih, kot zatočišče. Kadar stvari na kopnem postanejo preveč grobe in trde, kot možnost pobega.