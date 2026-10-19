Čas prepovedanih knjig?

Obožujem dela irske pisateljice Sally Rooney. Ker sem zaradi njih v stiku z milenijsko generacijo, skoraj izgubljeno generacijo, ki išče svoj izraz. Normalni ljudje, Pogovori s prijatelji, Kje si, prelepi svet?, Intermezzo.

Zato me je tako kot številne, ki ljubijo knjige, pretreslo, ko je Sally Rooney sporočila, da njenih romanov v Združenem kraljestvu ne bodo več dobavljali knjigarnam. Že avgusta lani je za irski časopis napisala, da bo še naprej podpirala Palestine Action in akcijo proti genocidu. Mesec zatem je sporočila, da zaradi javne podpore organizaciji ne more obiskati Združenega kraljestva, ne da bi tvegala aretacijo.

Na družbenih omrežjih se zdaj pojavljajo memi in videi, v katerih fantje in dekleta skrivaj v torbah tihotapijo njene knjige, kot bi preprodajali »dobro robo«. Kje si, prelepi svet? Kje si, Evropa, ki si svobodo misli zapisala med svoje temeljne vrednote? Kako je mogoče, da protest proti ubijanju otrok šteješ za prekršek brez primere?

Zgodovina cenzure je dolga: od cerkvenih seznamov prepovedanih knjig – spomnimo se reformacije in Trubarja, pa tudi Cankarjeve Erotike – do nacističnih grmad. Heinrich Heine je zapisal: »Kjer sežigajo knjige, bodo na koncu sežigali tudi ljudi.« Več kot sto let zatem so nacistični študenti zažigali knjige judovskih in levičarskih avtorjev, tudi Heinejeve.

Intermezzo: čez petdeset let mlade generacije ne bodo več poznale imen cenzorjev, zato pa bodo, verjamem, še vedno poznale knjige in njihove avtorje. Joyceov Ulikses, v Angliji sprva prepovedan zaradi obscenosti, je po sodni zmagi postal del svetovnega literarnega kanona. Galilejev Dialog je preživel stoletja prepovedi, Ecova srednjeveška knjižnica v romanu Ime rože nam vztrajno šepeta o »nevarnosti znanja«. Branje je bilo, sploh v času represij in diktatur, revolucionarno dejanje, dejanje svobode. Kje si, prelepi svet?