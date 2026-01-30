Nisem je iskala, a algoritmi so očitno prebrali moje misli in z instagrama me je nagovorila umetnica, na katero sem skoraj povsem pozabila. Domnevam, da se je oglasila z verande svojega doma.

Na ograji je stala ptičja hiška, za njenim hrbtom se je širil vrt z drevesi, na katerih so plapolale pisane zastavice. Kot bi odsevale njeno filozofijo, da smo ljudje vseh barv in imamo vsi pravico bivati tu. V miru in spoštovanju. No, to je moja prosta interpretacija.

Dobro se drži, velika Joan Baez. V letošnjem januarju je praznovala 85 let, a teh let ji ne bi nihče pripisal. Verjamem, da njen videz ni ne rezultat botoksa ne katerega od programov UI, ki zbriše gube in te naredi večno mladega.

Roko dam v ogenj, no, skoraj … Še vedno nastopa in širi besede o miru in ljubezni v svetu, kjer bo prostor za vse in bodo človekove pravice končno spoštovane.

»To pesem posvečam ljudem v Minneapolisu, ki so postavili zgled za to, kakšno moč ima organiziran, miren, nenasilen upor. S svojim neskončnim pogumom, s katerim kljubujete tej nasilni okupaciji, ste zgled in navdih za ves svet.«

Glas se ji je zatresel, snemanje se je za trenutek prekinilo, nato je za vse v Minneapolisu zapela skladbo, ki je zmes stare duhovne pesmi in besed, ki se navezujejo na sedanjost. Lahko bi jo posvetila tudi vsem nam.

Njen glas je bil najbolj slišan v 60. in 70 letih, ko je bila na vrhu kariere. Ni ji šlo le za to, da ljudje pojejo skupaj z njo, ampak da prisluhnejo tudi njenim sporočilom … Morda smo še pred nekaj leti naivno mislili, da takšnih pesmi ne potrebujemo več.

Medtem ko večna protestnica Joan podpira nenasilni upor, ljudem polaga na srce tudi, naj še danes pokličejo svoje predstavnike v kongresu in zahtevajo prekinitev financiranja za ICE.

Njen kolega Bruce Springsteen mu pravi »zasebna vojska kralja Trumpa«. Tudi on ne molči, le da namesto o ulicah Filadelfije zdaj poje o ulicah Minneapolisa. Je čas za novi Woodstock?