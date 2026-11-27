Oni dan, ko smo z zanimanjem prebirali lestvico stotih najbogatejših Slovencev, sem se spet prepustila sanjarjenju, kako bi bilo, če bi imela toliko denarja. Toliko, da mi – se mi zdi, da tako gre – ne bi bilo več treba razmišljati, kako shajati iz meseca v mesec. Pa to ni pritoževanje nad plačo (morda namig za višjo) in vse višjimi stroški, temveč razmislek o tem, kolikšen del prihodkov danes človek nameni za bivanje. Stanovanjske nepremičnine so bile po podatkih Sursa v letošnjem drugem četrtletju za 9,1 odstotka dražje kot pred letom. Cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja v Ljubljani se je od leta 2019 podvojila, na 5600 evrov.

Sanjarjenje me je popeljalo v otroštvo, ki ni bilo ravno v znamenju obilja. Tu in tam smo vplačali loterijski listek in sanjali, kako bi bilo, če bi zadeli …

Gotovo so bile takrat želje drugačne od današnjih. Danes bi najprej odplačala kredit, šla na potovanje, kupila varnejši avto za vožnjo v Ljubljano in domov. Pa nakupila vse tiste potrebne in manj potrebne stvari. Pomagala družini, prijateljicam in drugim, ki potrebujejo pomoč. Gotovo pa bi občutila tudi nekaj stresa: kako ves ta denar pametno porabiti, kako ga investirati, kako ne obubožati. Verjetno bi še vedno delala. Pisala bi bolj lahkotno, kot Carrie v Seksu v mestu, pa pekla slaščice, skratka, si osmišljala vsakdan tudi z delom.

»Če bi zadela na lotu, bi te poslala v šoping,« se je nekoč šalila sestra, češ da se ji s tem ne bi ljubilo ukvarjati. No, jaz bi gotovo raje – kot to prepogosto počnem že zdaj – kupovala prek spleta.

O izjavah bogatih smo zadnje dni veliko brali. Tudi o tem, da nekateri še vedno kupujejo izdelke v akciji. Morda pa je to način, da obogatiš, si mislim. A s polno denarnico je verjetno lažje govoriti kot s prazno. Bi tudi kot milijonarka, tako kot Dušan Šešok, uživala v prostranih razgledih s sendvičem v roki na vrhu hriba? Verjamem, da bi. Morda bi le v sendvič dodala kakšno rezino dimljenega lososa več.