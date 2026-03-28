Če ne bi bilo facebooka

V analognem otroštvu, kolikor smo ga še imeli, nisi mogel preveriti na facebooku, kdaj ima tvoj prijatelj rojstni dan. Treba si je bilo zapomniti ali napisati v beležko. Tudi v šoli smo se morali pri pouku naučiti letnice, datume, od praznikov do pomembnih zgodovinskih dogodkov, kot so Kolumbovo »odkritje« Amerike leta 1492 (prisežem, da sem letnico napisala iz glave), pa začetek in konec prve in druge svetovne vojne. Tudi pesmi smo se učili na pamet, tako vestno, da z nekaj napakami še danes lahko zrecitiram Gregorčičevo Soči. Še zdaj se spominjam piflanja angleških, predvsem pa nemških nepravilnih glagolov, in asociacij, ki sem si jih ob tem ustvarjala v glavi.

Kaj pomeni učenje na pamet v času, ko lahko skoraj vsako informacijo preverimo v nekaj sekundah na spletu? Ko guglamo, uporabljamo chagpt … Že res, da se je že včasih veliko debatiralo o smiselnosti »piflanja«, a kljub temu se zdi, da se strokovnjaki strinjajo: dobro je trenirati naše možgane tudi tako, da se kdaj kaj naučimo na pamet. Sama to poskušam, če ne drugače, trenirati, kadar snemamo kratke videe za družbena omrežja, pa uvode za podkaste, pred leti tudi, ko sem na pamet povedala dva poročna govora. Ko sem pela v zboru, je bilo logično, da smo do koncerta večino repertoarja znali na pamet.

Predvsem pa sem si skoraj od nekdaj dobro zapomnila rojstne dneve sorodnikov, prijateljev ... Nekako sem jih razvrstila v predalček, koledarček v spominu, zato se še danes včasih »mimogrede«, ko pogledam, kateri dan je, spomnim, da ima rojstni dan sošolka iz osnovne šole. Sestro, ki te navade nima, stalno opominjam na rojstne dneve bližnjih, na pomembne datume. To navado, večinsko dobro si zapomniti rojstne dneve, sem povzela po mami. Mogoče je nekaj na tem, da sva se rodili na isti datum. Vsi tisti brez facebooka lahko le ugibate, kateri datum je to.