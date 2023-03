»Zelo kratek preblisk cvetov v drevesni krošnji v noči z mesečino.«* Najlepše pesmi o cvetočih češnjah so napisane v verzih poezije haiku, nežni cvetovi, znanilci pomladi, pa so težko pričakovani marsikje po svetu. Washingtonski ob rezervoarju Tidal Basin med reko Potomac in vzporednim kanalom imajo svojo spletno stran, ki prebivalce ameriške prestolnice vsako leto opozarja na čas največje razcvetenosti.

Letošnji vrhunec bo med jutri in soboto, 3700 češenj jošino, kolikor so jih našteli na vsem washingtonskem Mallu, bo tedaj odprlo 70 odstotkov cvetov. V tem času bodo najbolj brhki, najbolj bodo ponazarjali prenovo, preden nas bodo z usihanjem spomnili, da je zelo kratek tudi preblisk življenja.

Več kot milijon obiskovalcev vsako leto obišče Tidal Basin, vsi po vrsti očarani nad razkošjem narave. Večina je tudi polna upanja na novo, ki ga vzbujajo nežni cvetovi. Zavemo se, da se bomo kmalu spet lahko usedli v dišeče trave, da bo narava spet pokazala svojo toplo, gostoljubno plat, da se bomo od še ene zime poslovili kot od lanskega snega. Zadnje, zaznamovane s pandemijo, so bile še posebej boleče. Mnogi si vsaj na začetku niso upali niti v naravo. Mnogih ni več med nami.

Washingtonske češnje slavijo tudi s spomini. Eno drevo je v spomin na Tonyja Perassa posvojila Leslie Mason, piše na spletni strani washingtonskih češenj, drugo Masanori Onda v spomin na Rumiko Onda in tako naprej. Ljudje pomagajo drevesom in drevesa pomagajo nam. Ob pogledu nanje celo najhujše izgube niso več videti tako nerazumljive: cvetovi bodo odcveteli, a bodo ostali z nami.

»Koliko, koliko stvari nam prikličejo ti češnjevi cvetovi,« je pesnil starodavni pesnik. Njegova japonska domovina je prva drevesa podarila ameriški prestolnici leta 1912 in nekatera med njimi so že ostarela, oblasti nas prosijo, naj ne plezamo po njih in ne skačemo tam, kjer so njihove korenine. Kako bi jim odrekli, ko pa se v svoji lepoti razcvetijo za vse nas.

*Macuo Bašō