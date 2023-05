»Rok Tamše je slovenski alpinist, gorski vodnik in planinec. Je eden najbolj priznanih slovenskih alpinistov in je dosegel več uspešnih vzponov na visoke vrhove po vsem svetu. Njegova strast do alpinizma se je začela že v mladih letih, ko je začel plezati v slovenskih Alpah. Tamše je bil del slovenskih alpinističnih odprav na različne gore, vključno s Himalajo in Karakorumom. Med njegove najpomembnejše dosežke sodijo vzponi na Broad Peak (8047 m), Gašerbrum II (8035 m) ter prvenstveni vzponi v Kirgiziji in Patagoniji,« mi je včeraj chatgpt odgovoril na vprašanje, kdo sem.

Moram priznati, da me razvpiti jezikovni model umetne inteligence spravlja v krizo identitete, saj me je pred dobrim mesecem opisoval kot alpskega smučarja s solidnimi dosežki v svetovnem pokalu in celo na olimpijskih igrah. Priznam, imel sem dolg nos, ker mi ni namenil nobene odmevne zmage ali vsaj prostora na nižjih stopničkah zmagovalnega odra.

Ponovno sem ga vprašal o sebi dva tedna pozneje, pa mi je dodelil vlogo svetovno priznanega baletnika in koreografa. Kar vrtelo se mi je pred očmi od vseh nastopov na najznamenitejših odrih sveta. Dih mi je jemal tudi tretji tekst chatgpt o moji malenkosti, ko sem pristal med vrhunskimi dirigenti, izšolan na ljubljanski akademiji za glasbo ter na visoki šoli za glasbo in ples v Kölnu.

Povem vam, da ta stroj natančno prepozna moj razkošni talent za glasbo, saj našteva sodelovanje z londonskim simfoničnim orkestrom, orkestrom opere in baleta kraljevega gledališča Covent Garden v Londonu, orkestrom Münchner Rundfunka, berlinskim radijskim simfoničnim orkestrom in mnogimi drugimi.

In še to: leta 2016 sem po mnenju stroja prejel nagrado Prešernovega sklada za prispevek k sodobni slovenski glasbi. Umetna inteligenca je prepričana, da sem v vseh vlogah rojen leta 1985, torej 14 let pozneje od mojega prvega krika na tem planetu.

Bodite prepričani, jaz sem nekdo drug.