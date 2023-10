Čigave pesmi pojemo

Radio poslušam zgolj med vožnjo z avtomobilom, opažam, da čedalje težje najdem kaj poslušljivega. Zame je glasba največji kulturni doprinos Združenih držav, predvsem blues, jazz in rockabilly. Naj me še toliko motijo njihovo globalno nasilništvo, požrešnost in pohlep, težko premagam dan, če ne poslušam glasbe, ki ima korenine v ameriškem jugu.

Danes je vpliv ameriške glasbe in glasbene industrije večinoma negativen, širjenje napačnih vrednot, spodbujanje k seksualizaciji otrok, k nasilju, apatiji, ali preprosto ukrojevanje v povprečnost so aduti, ki mladino najbolj spreminjajo v pokorne potrošnike. To seveda ne pomeni, da se čez lužo ne ustvarja dobre glasbe, nasprotno, vendar je potisnjena v ozadje in na dosego le aktivnemu ljubitelju glasbe. Že zgolj pogled, kdo in za kaj je nagrajevan, pove vse.

Zgoščenke je skoraj povsem odnesla zgodovina, nekatere pa bo še treba rešiti pred poplavami. FOTO: Uroš Hočevar

Anglosaška kulturna okupacija je prav na področju glasbe najbolje uspela. Slovenci smo ji pošteno podlegli, ni videti, da bi našli ključ, kako se ji upreti oziroma spodbuditi dovolj kakovostno in prodorno lastno produkcijo. Naša glasbena identiteta se še najbolj oklepa narodnozabavne glasbe, ki jo prepogosto zamenjuje za ljudsko, in obdobja punka, ki je pred desetletji brbotalo v ljubljanski kotlini, njegovi protagonisti pa si še kar čestitajo, se trepljajo in poveličujejo, se omogočajo, in videti je, da se tega ne bodo naveličali.

Med vožnjo glasba ne sme preveč motiti pozornosti. FOTO: Matjaž Ropret

Na narodnozabavno glasbo smo upravičeno ponosni, Avsenik si jo je izmislil leto pred uradnim nastankom rock'n'rolla, a podobno, kot se dogaja v ZDA z rock'n'rollom, se pri nas v zadnjem času goji rigidna verzija narodnozabavne glasbe, brez domišljije in prave vsebine. Kar se tiče dedičev punka, prav tako ni videti, da bi se jim uspelo iztrgati štirim taktom in vedno isti progresiji. Žal je videti, da je država dvignila roke od tega področja, osebno pa se glasbenim vsebinam ne bom več prepuščal, temveč jih bom izbiral. Ko mi le poplave ne bi odnesle celotne zbirke zgoščenk.