Prvo predvolilno soočenje osmih prvakov naših političnih strank v Kopru je, če nič drugega, prineslo besedo, ki si zasluži, da postane beseda tedna: čiščenje. Zaradi te se je soočenje sprevrglo v tekmovanje v retoričnem recikliranju tega, kdo jih je več počistil oziroma kdo jih je več odložil na politični odpad.

Ko politiki uporabljajo izraze, kot sta čiščenje in čistka, pravzaprav razkrijejo, kako vidijo ljudi. Državljane. Slovence. Volivce. Čistimo namreč smeti. In madeže. Čistimo zamašene odtoke in kloako. Ne čistimo pa ljudi. Kot se jih tudi ne pometa in ne odvaža na deponijo. Tudi človeških življenj ne odlagamo na odpad.

Beseda ni nedolžna. Čiščenje brez milosti zveni kot dezinfekcija po epidemiji. Ali dezinsekcija po napadu mrčesa. V političnem slovarju pomeni 'menjavo kadrov'. A ko politika uporabi jezik čistilnega servisa ali celo institucije za deratizacijo, ljudi spremeni v madeže, v nebodijihtreba. V nekaj, kar kazi podobo, kar je treba odstraniti, da bo površina spet sijajna.

Ko si državniki očitajo, kdo je imel večjo metlo, kdo je čistil enkrat, kdo dvakrat, kdo trikrat brez milosti, bolj kot na spoštovane voditelje naroda spominjajo na hišnike, ki se obmetavajo z obtožbami o pomladanskem pospravljanju. Manjka le še podatek, katero čistilo so uporabili. Gotovo ne okolju prijaznega.

Ko ljudi označiš za nekaj, kar je treba počistiti, jih razčlovečiš. Vzameš jim ime in razvrednotiš njihovo življenjsko zgodbo. Postanejo kategorija za odstranjevanje. Če danes čistimo ene, jutri druge, kaj je potem oblast? Zgolj nekdo, ki drži krpo in se ne zaveda, da državljani vendarle niso le prah na polici oblasti, temveč so odločevalci, ki vedo, da nam bo bolje šele, ko bo oblast namesto ljudi začela čistiti svoj besednjak?