Čista desetka

Letos mineva deset let, odkar je slovenska različica muzikala Mamma Mia! prvič očarala občinstvo v ljubljanskih Križankah. Predstava pri nas nikoli ne bi nastala brez vztrajnosti producenta, smučarske legende Jurija Franka, ki je kar šest let neomajno trkal na vrata, da bi pridobil avtorske pravice. Trud se je obrestoval: slovenska postavitev se lahko pohvali z izjemno zasedbo, ki ji je z originalnimi presežki dobro uspelo ujeti igrivost, humor, globino likov in tisti neponovljiv sijaj skupine Abba.

Njihove pesmi so bile del mojega odraščanja, najljubša med njimi Our Last Summer z rahlo otožnostjo vedno prikliče reminiscence na davne poletne dni, na – za vedno – moj Pariz ...

Prav zaradi teh spominov je bil ponedeljkov večer – v razprodani Gallusovi dvorani Cankarjevega doma – na prvi letošnji december, ko sem si z najljubšim prijateljem Andrejem ogledala muzikal, še bolj poseben – skoraj slovesen, kot pričakovanje novega leta, ki se je pri bisu, ob bučnem poku s konfeti, zame v resnici tudi začelo.

Na odru so pevci in igralci (Simona Vodopivec, Gojmir Lešnjak, Uroš Smolej, Alenka Godec, Damjana Golavšek, Matjaž Kumelj, vsi nastopajoči …) ustvarili svet, v katerem so se glasovi, ples in pripoved zlili v skoraj triurni spektakel, ki je minil kot trenutek. Od energične Donne do očarljive Sophie, od zabavnih prijateljic do treh očetov, ki so s šarmom napolnili prizorišče – vsak je dodal svoj košček čarobnosti. Kot da bi se čas za trenutek ustavil. In bi se poletje, prežeto z melodijami Abbe, vrnilo.

Hvala Juretu Franku, ki ga imajo v Sarajevu – vse od njegove olimpijske kolajne leta 1984 – še vedno raje od bureka. Hvala prof. dr. Andreju Janežu za povabilo in najboljšo družbo. Hvala za čarovnijo, ki se redko zgodi. Thank You for the Music. Hvala za glasbo in predvsem za vse, kar ostane, ko pesem utihne.