Čisto prava božičnica

Ob vsesplošnem prerekanju o božičnici mi je že kar nerodno, da praznični čas ob lepih stvareh, kot so obdaritve ob koncu leta, dobiva slab pridih zaradi prepirov med sindikati, premierom in delodajalci. Ali ne bi bilo lepo, da bi že zaradi prazničnega vzdušja, navsezadnje se mesta že pripravljajo na prižiganje luči, socialni partnerji stopili skupaj in se dogovorili? Preseneča me, da ne morejo najti kompromisa, ko pa je rešitev, ki bi odpravila težave vseh, preprosta.

Pomislite: če bi božičnico priskrbel sindikat, bi lahko ostala obvezna in izplačana vsem članom. Gotovo bi sindikalisti to idejo podprli, saj so soglasno za izplačilo obvezne božičnice. Poleg tega v letih analitičnega dela še nisem zasledil sindikata v finančnih težavah. Sredstva torej imajo. Sindikati bi morali tak predlog pograbiti z vsemi štirimi udi in še z zobmi, saj je tudi zelo dobra rešitev za njihove težave z upadanjem članstva.

Tako bi bila elegantno rešena glavna težava, zaradi katere obvezni božičnici nasprotujejo delodajalci, saj bi njihovi letni načrti in obveznosti do zaposlenih ostali nedotaknjeni. In kar je morda najpomembneje: rešena bi bila beseda gospoda premiera, ki je obvezno božičnico obljubil nekoliko zaletavo. Navsezadnje bi bila odpravljena težava s proračunsko luknjo in poglobljenimi izgubami javnih zavodov. Vprašajmo se, ali je res primerno, da država javnim uslužbencem plača še 120 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja v času, ko davkoplačevalci leta čakajo na zdravstvene storitve in stojijo v čedalje večjih prometnih zastojih.

Konec koncev božičnica tako, kot je predstavljena, v bistvu ni nagrada za delo ali delovno uspešnost, zato tudi ni primerno, da gre iz žepa delodajalcev. Božičnica je pravzaprav nagrada za lojalnost, tako kot članska kartica zvestobe trgovcev. Če bi prišla iz žepa sindikatov, bi bila nekaj pristnega, lepega, enostavnega. Čisto pravo božično darilo.