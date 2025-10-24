Črna mačka

Na dvorišču prijateljice v Zagrebu je nekdo pustil dve majhni črni muci. Ker ima psa, jima je hotela najti dom. Najprej se je obrnila na mestno zavetišče za zapuščene živali. »Počakajte še kakšen dan,« ji je dejala ljubezniva uslužbenka na drugi strani žice. »Pred nočjo čarovnic je zelo veliko povpraševanja po črnih mačkah … saj veste …«

Kaj naj bil imele črne mačke s Halloweenom?! Moja prijateljica je bila zgrožena, ko ji je nekdo poslal članek o tem, da so v mestu Terrassa v severovzhodni Kataloniji začasno ustavili posvajanje črnih mačk iz zavetišča, »da bi preprečili temačne obrede v času noči čarovnic«. Vse zahteve po varovanju ali posvojitvi so bile zavrnjene do 10. decembra, in to zaradi domneve, da bi lahko te živali uporabili med obredi za preganjanje čarovnic. Neee! Je zakričala moja prijateljica in se odločila, da si bo vzela čas in naučila psa živeti z živahnima, a čudovitima mucama.

Zgodovina veliko govori o posebnostih črnih mačk. V starem Egiptu so bile svete, ker so jih povezovali z boginjo Bastet, zaščitnico doma, družine in faraona. Varovala jih je pred zlimi duhovi in boleznimi. Bastet so sicer upodabljali kot žensko s črno mačjo glavo. Čeprav se je v evropskem srednjem veku na veliko razširil predsodek o črni mački kot utelešenju čarovnice, je na Japonskem ta žival še danes simbol sreče in ljubezni. Prevladuje celo prepričanje, da lahko ženska, ki ima črno mačko, veliko hitreje najde ljubimca, ker je z njo tudi sama bolj zanimiva.

V začetku tega stoletja je bilo znanstveno dokazano, da lahko genetske mutacije, ki pri mačkah pripeljejo do črne barve dlake, ustvarijo odpornost organizma proti številnim boleznim. Ker lahko te živali zbolijo za boleznimi, podobnimi človeškim, jih uporabljajo za raziskave … oh, neee, sem pomislila. Pa saj jih menda ne mučijo v laboratorijih?! V nekaterih državah je 27. oktober dan črne mačke. Vse bolj me preplavlja želja, da bi eno od njih posvojila. Da bi se od nje naučila, kako živeti v svetu, ki v tebi vidi vse, kar ti nikakor nisi.