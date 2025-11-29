Črni Gonzo, črna noč

Okoli hiše v Istri, v kateri živim, ni razsvetljave. Na eni strani je travnik, na drugi gozd. Ko pade noč, uživam v pravi temi, kakršne v mestu več ne poznamo. Prepustim sem čutilom, ki me vodijo – najprej negotovo, potem nezgrešljivo: stopala tipajo, kje so cestni robovi, nos zaznava vonjave in ve, ali korakam proti travniku, ki diši po smilju in žajblju, ali proti gozdu, iz katerega se širi sladkoben vonj gnilega listja in divjih plodov. Oči čez nekaj časa zaznajo obrise in takrat je tema bogata z vsemi mogočimi občutki, med katerimi je na prvem mestu zvedavost.

Takšna noč rojeva navdihe že zato, ker postavi človeka nižje od ptic in drugih živali. Ko grem na zadnji sprehod s psom, dojamem, da vidi bolje od mene. Gonzo je črn, noč je črna in pravzaprav niti ne vidim, kje je. Računam na to, da si bo igrivi in neukrotljivi mladič od časa do časa zaželel, da mu brcnem žogico, tako da se kotali po tleh. Da le ima nekaj, kar lahko lovi. Medtem ko on odločno teče po temni cesti, čutim, kako postajam vse bolj skromna, umirjena, ponižna pred črno globino, ki me ovija kot čaroben plašč. Postajam nevidna in lahko razmišljam o čemerkoli.

Nekega večera sem na Netflixu gledala film, ki je mejil na grozljivko, in sprehod je bil nenadoma drugačen. Tema se je spremenila v vir možnih grozot. Nič več se iz nje niso širili navdihi, temveč strah. Česa se bojim? Oči so se do konca razprle, ušesa izostrila do najtanjših frekvenc, telo pa spremenilo v anteno, ki sprejema sporočila iz vesolja in nenehno preverja, ali je vse v redu.

Ugotovila sem, da strah prihaja iz podzavesti. Včeraj sem korakala skozi noč po isti cesti in gledala proti nebu v iskanju verza, v katerega bi se potopila moja razburkana ljubezen do zvezdnih poti. Ko od strahu šklepetam z zobmi, mi pes prinese žogico in maha z repom. Vse je isto kot včeraj, glasno rečem. Noč se mi nasmeje z blagim hladnim objemom in strah se spremeni v ljubezen.