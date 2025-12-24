Čudež milnega mehurčka

Vsakodnevne novice niso niti najmanj čudežne: države, ki se pripravljajo na vojno, ljudje, ki ubijajo z orožjem ali besedo. Prepiri o vseh vprašanjih sodobnosti. Mislimo, da presojamo z glavo, pa nas v resnici kot ladjice na razburkanem morju premetava ranjeno srce.

Vsak dan se dogajajo tudi čudeži. Ljuba oseba, ki so jo v bolnišnico sprejeli z velikimi tumorji, je prepoznana za zdravo, je med odstotkom srečnežev, ki so se na zdravnika obrnili pravočasno. Lepšega darila za božič ne bi mogli dobiti. In potem so tu majhni čudeži. V Idahu je neznani Božiček obdaroval najbolj potrebne pomoči, družino siamskih dvojčic Callie in Carter Torres, ki potrebujeta veliko zdravniške pomoči. Prejeli so kombi, da ju bodo laže prevažali. Nekaj tisoč dolarjev je od neznanca ali neznancev dobila mlada mati Emma, ki se je morala izseliti iz svoje hiše, potem ko je vanjo trčil tovornjak. Z otrokom se bo lahko vrnila domov.

Ni treba, da imamo veliko denarja za razdajanje. Pomaga vsak kovanec, če za nekaj trenutkov nekomu razsvetli obraz. Vsaka beseda, če podari nekaj poguma za življenje. Michelle Poler iz New Yorka, ki jo je vse življenje spremljala tesnoba, se je odločila za sto dni brez strahu, tudi poročajo na spletni strani za dobre novice. V stotih dneh je prijela za roge sto svojih strahov, od branja negativnih komentarjev na svojem blogu do javnega nastopanja. Zdaj si z zadnjim služi kruh.

Veliko več smo od tistega, kar nas določa in omejuje. Vsi še imamo globoko v sebi majhnega otroka, za katerega je bil čudež celo milni mehurček. Ki se je smehljal vsakemu kužku in se ob vsakem srečanju veselil, da se bomo igrali skrivalnice.

Zamislimo si, da je podoba narave in neba pred nami uokvirjena slika, in se za trenutek začudimo njeni lepoti. Zahvalimo se, da smo lahko del nje. Ustvarimo si svoje čudeže.