Cvetoče češnje

Dolge dneve se je spremljalo temperaturo zraka in od 1. februarja seštevalo dnevna povprečja. Vse dokler ni bil končni seštevek 400. Ko je v ponedeljek to skupno število povprečnih temperatur zraka v Tokiu znašalo 368, so mediji skorajda pregoreli zaradi pozivanja ljudi, naj bodo pripravljeni: češnjeva drevesa najbolj priljubljene sorte somei jošino se bodo razcvetela v četrtek ali najpozneje v petek!

Tako imenovano pravilo 400 stopinj se na Japonskem uporablja že zelo dolgo. In nihče več ne ve, kdo si ga je izmislil, pa tudi ne, kakšna logika se skriva v ozadju, tako da ga strokovnjaki v meteorološki agenciji imenujejo »misterij«, ki daje dokaj natančen rezultat. Seveda je botanikom lažje pojasniti celoten proces: češnjeva drevesa padejo v zimsko spanje, da lahko preživijo nizke temperature, ko začutijo, da postaja zrak iz dneva v dan vse toplejši, pa čakajo kumulativno temperaturo 400 stopinj Celzija, da ustvarijo popke. Bistveno je, da se od češnjevih dreves dobi točno sporočilo, kdaj se nameravajo prebuditi in razglasiti začetek pomladi.

In tako so Japonci tudi letos pripravljeni pričakali hanami – opazovanje češnjevih cvetov –, ki družine in prijatelje poveže v skupnem občudovanju lepote. Čeprav ta praznik za oči traja samo dan ali dva, se običajno v park prinesejo pregrinjalo za sedenje, košara s hrano in porcelanastimi steklenicami sakeja. Obvezni so tudi hanami dango: jed, pri kateri so na tankih paličicah nanizani po trije riževi cmoki v treh barvah: rožnati, ki simbolizira češnjev cvet, beli, ki simbolizira sneg, in zeleni, ki simbolizira travo. Vse to govori o koncu zime in prihodu pomladi.

Japonci so letos manj kupovali, pišejo njihovi mediji, zategnili so pasove zaradi podražitve goriva in negotovosti, ki jo prinaša ta pomlad. A vseeno. Ko se je kumulativna temperatura skorajda povsem približala 400, so globoko vdihnili … in glejte, razcvetele so se češnje! Kaj bi lahko bilo pomembnejše od tega čudovitega dokaza, da življenje teče naprej in da je ni stvari, ki bi lahko ubila lepoto!