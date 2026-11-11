Dan za trening

Kaj pa, če bi danes namesto teka, pilatesa, tenisa, nogometa, fitnesa, joge, plesa, plezanja ali katerega drugega športa nekoliko drugače razgibali duha ... in malce potrenirali hvaležnost? Tako, kot je v knjigi Vse je normalno zapisal Jan Cvitkovič: »Zadnje čase treniram hvaležnost. /…/ Vse sem poskušal pobožat in objet. In odleglo mi je.«

Pred kratkim je bil svetovni dan hvaležnosti, bliža se ameriški thanksgiving, zahvalni dan. A za hvaležnost ne potrebujemo posebnega dne. Pripadati bi morala vsakemu jutru in večeru, vsakemu trenutku, v katerem se je zavemo.

Ko sama pomislim na hvaležnost, je na prvem mestu moja družina. Hvaležna sem svojim. Za vse. Čisto vse. Takoj za njimi pa prijateljem. Za brezpogojnost. Smeh. Ure neponovljivih druženj. Za vse tiste trenutke, ki se zdijo povsem običajni, dokler ne postanejo najlepši spomini. Čas, ki nam je v življenju odmerjen, v resnici traja le nekaj trenutkov. Po besedah Virginie Woolf, ki jih obujajo tudi v filmu Ure do večnosti, se je treba zazreti življenju v obraz, ga vedno gledati v obraz in spoznati takšno, kakršno je. Vedno so leta. Vedno ljubezen. Vedno ure.

Prijateljstvo je ena najdragocenejših vrednot. Ne meri se v letih, temveč v zaupanju, lojalnosti. Predvsem pa v hvaležnosti. Da se lahko imamo. Henry David Thoreau je imel v svoji hiši tri stole: enega za samoto, dva za prijateljstvo in tri za družbo. Opomnik, kako pomemben prostor v življenju pripada bližini. Ta namreč nima predprostora. Ne potrka. Vstopi. Neposredno. Prijateljstvo je piknik. Je smeh, pogovor. Občasna tišina. Pravi prijatelj je dom.

Zato danes namesto mišic natrenirajmo hvaležnost. Pomislimo na svoje ljudi. Povejmo jim, da smo jim hvaležni. S klicem, objemom. Gumijastim medvedkom. Ali s preprostim kratkim sporočilom.

Dobro jutro. Pa lep dan. Poln hvaležnosti. In naj zvečer odleže.