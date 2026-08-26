Dars, kdo bi tebe ljubil

Septembra na slovenskih cestah uvajajo sekcijsko merjenje hitrosti. Prehitrim voznikom zaviranje tik pred radarjem ne bo več pomagalo, da bi se izognili kazni. Novi sistem bo namreč izračunal povprečno hitrost na podlagi časa vožnje in dolžine nadzorovanega odseka. Med štirimi avtocestnimi odseki, kjer bo Dars postavil sistem, je tudi odsek med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, po katerem se vozim skorajda vsak dan. Moja prva misel ob napovedani novosti je bila, kdaj sploh lahko na tem odseku človek vozi (pre)hitro. Uporabniki primorske avtoceste smo veseli, če se sploh premikamo. Po ocenah strokovnjakov za varnost v prometu bo sekcijsko merjenje pripomoglo k izboljšanju prometne varnosti. O njej v trenutkih, ko pred mano na voznem pasu nenadoma silovito zavre Avstrijka v krasnem ...