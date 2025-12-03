Začel se je veseli december, ki pri nekaterih vzbuja evforijo, pri drugih pa depresijo. Seveda je do zadnjega meseca v letu mogoče gojiti tudi manj ekstremna oziroma bolj ravnodušna občutja. Vendar to ne spremeni dejstva, da je ravno dvanajsti mesec tisti, do katerega je večina ljudi najbolj opredeljena. Ste že slišali koga reči, da bi se novembra najraje zavlekel pod odejo in ga prespal, ali pa, da komaj čaka na marec, na katerega se začne pripravljati že januarja?

Gotovo pa si stres in pritiske pogosto ustvarjamo kar sami. Le zakaj bi se morali ravno ob koncu leta srečati s prijatelji, s katerimi se nismo videli že več kot pol leta? Le zakaj bi se morale na kuhanem vinu nujno pred 31. 12. dobiti tri prijateljice, ki se še prek omrežij komajda ujamejo? Bo res priložnost, potem ko bo zadnjič odbilo polnoč, zamujena? Ne bo, in prav zato smo s kolegi s fakultete sklenili, da se spet srečamo v začetku prihodnjega leta in se skupaj prebijemo skozi januarsko depresijo.

Neprijetni decembrski déjà vu pa sem doživela pred nekaj dnevi sredi enega največjih in najbolj osvetljenih nakupovalnih centrov pri nas, ki se mu nisem mogla izogniti. Ob prvem hupanju so se mi v glavi izrisali lanski prizori reke vozil, ki se je stekala k isti točki: v shopping. Nervoza, preklinjanje, rinjenje … vse se je združilo v en sam zoprn pritisk, ki mu nisi mogel ubežati, ker si preprosto obtičal na mestu, zasilnih izhodov pa ni bilo. Spletno nakupovanje očitno vendarle ne reši vseh zagat.

Večina sklepa novoletne obljube, jaz pa že nekaj let sklepam sama s sabo novembrski dogovor. Po neki statistiki menda okoli 45 odstotkov ljudi darila nakupi že pred decembrom, jaz pa si prisegam, da bom za obdarovanje vseh najdražjih poskrbela najpozneje do prvih decembrskih dni. In potem bom lahko pomirjeno ob kaminu, če bi ga imela, čakala na trenutek, ko se bo leto dokončno izteklo. Če si čisto malo pogledam skozi prste, sploh še ni prepozno ...