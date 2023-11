Delfin v Blejskem jezeru

Pred nekaj dnevi je lovca pod Vremščico sredi belega dne napadel medved. Ni se izšlo dobro. Za medveda. Ker je bil lovec oborožen in izurjen.

V minulih dneh so lovci tudi nedaleč od Marezig opazili medvedko z mladičema. Pod Vremščico in v Marezigah zveri še nekako pričakujemo. Da pa se divjad vse bolj kaže tudi v obmorskih mestih, je približno tako, kot bi pisali o delfinih v Blejskem jezeru.

Šestega aprila 2000 sta dve delavki na cesti pri izolski Rudi (200 metrov od izolskega kampa in morja) nekaj po peti uri zjutraj srečali medveda. Nista sanjali, saj smo lovci in novinarji kasneje na asfaltu fotografirali lepo vidne stopinje blatnih medvedjih šap.

Kmete ob morju bolj kot občasni obiski kosmatincev moti divjad, ki jim uničuje pridelek. Divje svinje se redijo v istrskih vinogradih. V Strunjanu in Sečovljah si redno privoščijo poljščine in vrtnine. Škodo delajo tudi nutrije, ki jih v preteklosti ni bilo.

Strunjanski kmetje se jezijo. Svinje se množijo hitreje, kot jih lovci lovijo. Samo na območju lovske družine Strunjan je vsaj 108 divjih svinj in od 500 do 600 srn. Celo na piranskih vrtovih si privoščijo češenj. Srn je zadnja leta sicer manj, ker jih še mlade pokončajo svinje ali šakali. Šakalov pred 20 leti tukaj niso poznali. Zdaj jih je samo v Strunjanu 20.

In če se primerjava z delfini v Blejskem jezeru komu zdi pretirana: januarja 2014 je Marko Hočevar z valobrana koprske marine (kot kavboj) vrgel laso in ujel plavajočo srnico, ki se je znašla v morju. Nekako so jo le spravili na čoln in rešili. Deset let prej je ribič Radivoj Kneževič iz morja pred Koprom ravno tako potegnil srno na svojo pasaro. Si predstavljate prisotne v koprskem ribiškem pristanišču, ki so na prihajajočem čolnu namesto cipljev med mrežami ugledali živo srno?

Na koncu je za vse vedno kriv človek. Ljudje najraje drug drugega obtožujejo, kdo vse naj bi bil kriv za to živalsko zmedo. Živali pa si mislijo svoje. Dokler trte rodijo in je na njivah kaj hrane.