Demokracija umira v oligarhiji

The Washington Post, časopis s 150-letno tradicijo, je preživel dve svetovni vojni, borzne padce in vzpon svetovnega spleta. Slabo kaže, da bo – kakovosten – obstal pod trenutnim lastnikom Jeffom Bezosom. Milijarder je sprva veliko vložil v digitalizacijo in se v uredniško politiko ni vmešaval, v zadnjih letih pa obrnil ploščo.

Senator Bernie Sanders je napisal, da je »Bezos zapravil 75 milijonov dolarjev za promocijo filma Melania, 500 milijonov za jahto, ki ga je popeljala na njegovo 55 milijonov dolarjev vredno poroko v Benetkah, ni pa si očitno mogel (več) privoščiti plačevanja novinarjev«. Zato je napovedal, da jih bo 300 odpustil.

Postova uredniška ekipa je leta 1971 z objavo pentagonskih dokumentov pokazala ogromno poguma in spodbudila nasprotovanje vietnamski vojni. V filmu The Post je čudovit prizor, ko lastnica tedaj še drugoligaškega časopisa Katherine Graham koleba, ali objaviti zaupne dokumente in tvegati »vojno« z Belo hišo in celo zagovor pred sodiščem.

Izgubila bi lahko vse – svoj ugled, svoj medij, prijatelje. Na srečo je imela dovolj poguma, predvsem pa pronicljivosti in razgledanosti, da je uvidela pomen objave zgodbe o vpletenosti ZDA v vietnamsko vojno.

The Washington Post nikoli več ni bil le drugoligaški časopis. Kmalu zatem je udaril Watergate. Preiskovalna novinarja Bob Woodward in Carl Bernstein sta pisala o vlomu v sedež demokratskega nacionalnega odbora in za to zgodbo prejela pulitzerja. Da je (tudi) poročanje Washington Posta odneslo tedanjega republikanskega predsednika Richarda Nixona, je znana zgodba.

Uredništvo časopisa je prejelo 76 Pulitzerjevih priznanj, najvišjo nagrado v novinarstvu. Imeli so – tudi tu je treba žal pisati v pretekliku – kup lokalnih in mednarodnih dopisništev; ta bogatijo vsak medij. The Washington Post je preživel marsikaj. Zadnji žebelj v krsto mu bo očitno zabil oligarh.