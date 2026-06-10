Včeraj sem pogledala na koledar. Piše: »10. junij – svetovni dan dialoga med civilizacijami.« Joj, pomislim in napnem ušesa. Se civilizacije pogovarjajo ali se samo vojskujejo in druga drugi grozijo s popolnim uničenjem vsega? So to sploh še vedno civilizacije, če ne znajo druga drugi odločno pojasniti, kaj je narobe v tem svetu barbarov in divjakov? Mar niso prav civilizacije tiste, ki zatirajo dialog kot način komuniciranja? In mar niso prav one tiste, ki vsiljujejo smrt kot edino sporočilo, po kateri ne bo ničesar več, tako da bomo morali vse na novo graditi in pisati, risati in komponirati ter se učiti lepega vedenja, ki se začne s preprostim: »Dober dan, kako ste?«

Na steni v moji delovni sobi visi reprodukcija Nebeške knjige Xu Binga, veličastnega dela iz leta 1989, ki ga je pekinški umetnik ustvaril iz štiri tisoč kitajskih pismenk, ki ne pomenijo nič. Preprosto – nobena od njih ne obstaja. Kaj je hotel Xu povedati? Da civilizacija tudi sama s seboj ne zna komunicirati in da vsega tistega, kar mislimo, da vemo o lastni zgodovini, v resnici še zdaleč ne razumemo. Nimamo dialoga z lastno preteklostjo. Mi jo samo interpretiramo in verjamemo v tisto, kar smo ji dodali s sedanje perspektive. V resnici nimamo pojma, kaj nam pripoveduje starodavna civilizacija, kajti spremenil se je jezik in spremenila se je barva neba, pa tudi glasba, da niti ne omenjamo okusa jabolka, ki ga ne bi smeli pojesti.

In tako poskušam na današnji dan voditi dialog s komer koli, a v glavnem poslušam monologe ljudi, ki so prepričani, da se pogovarjajo, v resnici pa govorijo sami sebi. Dobro, pomislim, ali lahko dva monologa vodita dialog? Pogledam proti Xu Bingovi Nebeški knjigi in se od srca nasmejem. Kajti zazdi se mi, da berem neobstoječe pismenke, da recitiram nenapisane verze in prepevam neizpete pesmi. Na srečo je tukaj morje, s katerim sem se dodobra pogovorila in se napila smisla, ki zadostuje za vse življenje. Na srečo so tukaj skrivnosti preteklosti, ohranjene v oceanih naše prihodnosti, tako da lahko valove razglasimo za dialog. Celo če ničesar ne razumemo.