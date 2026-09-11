  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dobro jutro

    Kdo še potrebuje CNN

    Zanimivo, kako lahko en dogodek na glavo postavi vse. Dobrodošli v časovnem stroju ...
    Dan, ko je teroristični napad zasenčil derbi v Rimu. Fotografija je ustvarjena z UI.
    Galerija
    Dan, ko je teroristični napad zasenčil derbi v Rimu. Fotografija je ustvarjena z UI.
    Peter Zalokar
    11. 9. 2026 | 05:00
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Vem, da danes bo srečen dan ... Tako mi prepeva Domicelj. Danes je res lep jesenski dan, po koncu prekarne novinarske izmene na Kolodvorski ob 15. uri je torek kot naročen, da se iz močvirja odpravim v domače knežje mesto, od katerega se kot že bivši študent kar ne morem ločiti. 

    Začetek nove sezone lige prvakov vsakič spremlja prav poseben občutek. Za nameček igra Real Madrid pri Romi. Dobra tekma za druženje z Robijem, prijateljem, s katerim sva od otroštva nerazdružljiva. Še ena dobra novica, ki napove dober dan: stari zeleni nissan brez klime vžge v prvo. V žepu je še nekaj tolarjev. Gremo. Sam. Po stari cesti čez Trojane, avtocestnega predora še ni, nič ne gre tako hitro, kot je bilo načrtovano. Tudi v redu. Kdo potrebuje tunel? Pa radio in novice. Naj gre v režo CD Siddharte – B mashina, ravno je izšel album Nord ...

    Zazvoni stara motorola, izvem, da sem pozabil oddati še novičko o Unionu Olimpiji, v katero se je vrnil Zdovc, in se je v Tivoliju obetala nova pravljica v režiji Sagadina.

    Nič. Ni problemov, obstajajo samo rešitve. In kako priročno: oči živi na Vranskem in ima ADSL, polžji internet skozi telefonsko žico. A da se poslati word. Vmes spet zazvoni iz redakcije: »Preklopi na CNN!« se sliši glas. Kakšen CNN? Tole moram poslati čim prej. Pa še Robi postaja nestrpen, morava še v trgovino po pivo in čips. Ni dobro, kadar je nestrpen. Evo, poslano. Šempeter–Žalec–Levec, Tuš. Vmes crkne polkilogramska motorola, ne zdrži dolgo, če mi stalno težijo.

    Motečim dejavnikom navkljub idealen timing. Doma vse nared, še mami pride na kavč, čeprav ne ve natančno, ali so v nogometu koši ali goli. Še nekaj minut do tekme na rimskem Olimpicu. Zidane, Figo, Raul, pa Totti in Batistuta se ogrevajo!

    No, pa dajmo med reklamami na ta CNN ...

    Kako se lahko v hipu zamenjajo prioritete. Čeljust dol. Kakšen fuzbal, kakšen Figo. Kakšen šport. Svet nikdar ne bo več takšen, kakršnega poznamo. Danes, natanko 25 let kasneje, ne potrebujemo CNN, da se o tem prepričamo.

    Nazaj v prihodnost. Dobro jutro, Slovenija, danes bo srečen dan. Saj je petek.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Diplomatske vezi

    Član SD bo novi izraelski častni konzul, iz stranke poziv k njegovi izključitvi

    Njegovo imenovanje se je zgodilo sočasno z obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v državi.
    Jure Kosec 10. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Primerjava stanovanjskih posojil

    Posodijo 100.000 evrov, vrnete jih 150.000: na katero banko po kredit

    S primerjavo ponudb bank tudi do več kot deset tisoč evrov prihranka.
    Aleksandar Lukić 10. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Dallas

    Donald Trump razburil, Dončićevo menjavo je označil za najslabšo v zgodovini

    Več kot leto in pol po šokantni selitvi Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles odločitev nekdanjega vodstva Mavericks še vedno buri duhove.
    10. 9. 2026 | 07:14
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    NIJZ

    Veliko število obolelih otrok, vse kaže na norovirus

    Na OŠ Koseze in OŠ Božidarja Jakca je od pouka izostalo veliko učencev. NIJZ iz preventivnih razlogov zaprl šolsko kuhinjo.
    10. 9. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje do kredita z nižjo obrestno mero

    Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
    Delo 7. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

    Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
    8. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

    Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
    7. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

    Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering

    Če te ni na sejmu, se kupec druži s konkurenco

    V tekmi s konkurenco gre za to, koliko avtomatizacije lahko zagotoviš, in manj za inovacije, pojasnjujeta Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering.
    Milka Bizovičar 11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Memorandum

    Eles in Plinovodi v partnerstvu z Japonci za razvoj vodikovega ekosistema

    Prvi skupni vodikov projekt bo okrepil odpornost slovenske energetske infrastrukture ter postavil temelje za razvoj ogljično nevtralnega vodikovega ekosistema.
    Nejc Gole 10. 9. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kadrovske štipendije

    Kadrovska štipendija lahko da prednost v bitki za talente

    Podjetja morajo do konca leta poročati v evidenco kadrovskih štipendij.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadrovanje

    Zamenjava na čelu Butan plina

    V začetku septembra je vodenje družbe Butan plin prevzel Tolgay Nur.
    Nejc Gole 9. 9. 2026 | 13:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Dobro jutro11. september11. september 2001teroristični napadiReal MadridSiddhartaZinedine ZidaneFrancesco TottiCNNspomini

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Nova sezona Cankarjevega doma: osrednji dogodek pripada Srečku Kosovelu

    Poudarek nove sezone so oblikovali v slogan – stvar kulture. Poudrek je na mladih.
    Zdenko Matoz 11. 9. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Vuelta 2026, 19. etapa: Roglič mora nujno poskusiti z napadom

    Peklenska 19. etapa dirke po Španiji bo ponudila nov epski boj najboljših kolesarjev na Vuelti. Primož Roglič mora napasti, če želi dobiti dirko.
    11. 9. 2026 | 05:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    25 let

    Kje ste bili 11. septembra leta 2001? Znani Slovenci se spominjajo

    Petindvajset let po napadih, ki so spremenili svet, znani Slovenci o tem, kje so bili, ko so izvedeli za tragedijo.
    Ana Hvala 11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dnevni horoskop za petek, 11. septembra 2026

    Sveža energija nove lune v devici prinaša poslovni preobrat in nove začetke.
    11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering

    Če te ni na sejmu, se kupec druži s konkurenco

    V tekmi s konkurenco gre za to, koliko avtomatizacije lahko zagotoviš, in manj za inovacije, pojasnjujeta Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering.
    Milka Bizovičar 11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    25 let

    Kje ste bili 11. septembra leta 2001? Znani Slovenci se spominjajo

    Petindvajset let po napadih, ki so spremenili svet, znani Slovenci o tem, kje so bili, ko so izvedeli za tragedijo.
    Ana Hvala 11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dnevni horoskop za petek, 11. septembra 2026

    Sveža energija nove lune v devici prinaša poslovni preobrat in nove začetke.
    11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering

    Če te ni na sejmu, se kupec druži s konkurenco

    V tekmi s konkurenco gre za to, koliko avtomatizacije lahko zagotoviš, in manj za inovacije, pojasnjujeta Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering.
    Milka Bizovičar 11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

    Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
    9. 9. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

    Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INOVACIJE

    Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

    Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
    9. 9. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tudi letos beremo skupaj

    Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
    7. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta (video)

    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

    Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
    Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

    Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    7. 9. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
    Vredno branja

    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo