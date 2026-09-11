Kdo še potrebuje CNN

Vem, da danes bo srečen dan ... Tako mi prepeva Domicelj. Danes je res lep jesenski dan, po koncu prekarne novinarske izmene na Kolodvorski ob 15. uri je torek kot naročen, da se iz močvirja odpravim v domače knežje mesto, od katerega se kot že bivši študent kar ne morem ločiti.

Začetek nove sezone lige prvakov vsakič spremlja prav poseben občutek. Za nameček igra Real Madrid pri Romi. Dobra tekma za druženje z Robijem, prijateljem, s katerim sva od otroštva nerazdružljiva. Še ena dobra novica, ki napove dober dan: stari zeleni nissan brez klime vžge v prvo. V žepu je še nekaj tolarjev. Gremo. Sam. Po stari cesti čez Trojane, avtocestnega predora še ni, nič ne gre tako hitro, kot je bilo načrtovano. Tudi v redu. Kdo potrebuje tunel? Pa radio in novice. Naj gre v režo CD Siddharte – B mashina, ravno je izšel album Nord ...

Zazvoni stara motorola, izvem, da sem pozabil oddati še novičko o Unionu Olimpiji, v katero se je vrnil Zdovc, in se je v Tivoliju obetala nova pravljica v režiji Sagadina.

Nič. Ni problemov, obstajajo samo rešitve. In kako priročno: oči živi na Vranskem in ima ADSL, polžji internet skozi telefonsko žico. A da se poslati word. Vmes spet zazvoni iz redakcije: »Preklopi na CNN!« se sliši glas. Kakšen CNN? Tole moram poslati čim prej. Pa še Robi postaja nestrpen, morava še v trgovino po pivo in čips. Ni dobro, kadar je nestrpen. Evo, poslano. Šempeter–Žalec–Levec, Tuš. Vmes crkne polkilogramska motorola, ne zdrži dolgo, če mi stalno težijo.

Motečim dejavnikom navkljub idealen timing. Doma vse nared, še mami pride na kavč, čeprav ne ve natančno, ali so v nogometu koši ali goli. Še nekaj minut do tekme na rimskem Olimpicu. Zidane, Figo, Raul, pa Totti in Batistuta se ogrevajo!

No, pa dajmo med reklamami na ta CNN ...

Kako se lahko v hipu zamenjajo prioritete. Čeljust dol. Kakšen fuzbal, kakšen Figo. Kakšen šport. Svet nikdar ne bo več takšen, kakršnega poznamo. Danes, natanko 25 let kasneje, ne potrebujemo CNN, da se o tem prepričamo.

Nazaj v prihodnost. Dobro jutro, Slovenija, danes bo srečen dan. Saj je petek.