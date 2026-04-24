Slavimo športnike? Eni najboljših so na odrih baletnih hiš

Živimo v času, ki nas prehiteva po desni. Čas je denar, ki je najpomembnejši v vse bolj perverznem svetu. Slavljeni sta tudi hitrost in učinkovitost, četudi je slednja (namenoma) napačno merjena. Tisto, kar nas naredi ljudi, se zdi nepomembno. Če ni profitabilno in če vzame veliko časa, je pa sploh strel v prazno. Kot denimo umetnost.

V začetku marca je operni in baletni svet zatresla izjava igralca Timothéeja Chalameta, da »nikomur ni mar za balet in opero«. Operne hiše po svetu so po družbenih omrežjih objavljale videe, na katerih so mahali obiskovalci iz prepolnih dvoran. A niso le hudomušni videi pokazali, da opera in balet gotovo nista mrtva.

Dobiti vstopnice za najbolj zaželene predstave je tudi pri nas misija nemogoče. V Ljubljani tako moji otroci (še) niso gledali Hrestača, ker je vse takoj razprodano. Pred več leti so ga videli v Mariboru, nazadnje prav tam tudi Labodje jezero, ko sem končno pravočasno, to je več mesecev prej, kupila vstopnice. Predstavljam si, da če sta opera in balet preživela stoletja, verjetno nista ne mrtva ne na aparatih.

Dejstvo je, da ima dobra opera vse – dramo, no, običajno tragedijo, vrhunsko glasbo, ples, igro … Vse se dogaja pred tabo. Baletniki, pevci in glasbeniki v luknji nimajo popravka. Pomemben je vsak vdih, vsak gib, vsaka nota. Balerine nekajtisočkrat naredijo določen gib, da bodo hkrati skočile, enako visoko dvignile noge, pod natančno enakim kotom nagnile glavo. Na predstavi je poskus en sam. Če na skoku zamudi samo ena, bo videti grdo, neusklajenost se bo ob pristanku tudi slišala.

Fascinantno je, da v družbi, ki slavi športnike, ne vidimo, da so verjetno eni od najboljših na odru baletnih hiš. Če hočeš odplesati nekajurni balet, moraš biti vrhunsko telesno pripravljen. Dovolj pozornosti mora imeti tudi občinstvo. To bi lahko bila v času kronične nepozornosti težava, ampak glasba, kot ugotavljajo nevrologi, lahko izostri tudi pozornost. Če povemo v jeziku, ki ga danes mnogi najbolje razumejo: umetnost koristi.